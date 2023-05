Kommentar zum Durchgangsbahnhof Luzern Der Kampf um den Durchgangsbahnhof Luzern ist noch nicht vorbei – und er dauert länger als erhofft Die Planungen schreiten zwar voran, doch die Signale aus Bern machen klar: Es braucht weiterhin intensivstes Lobbying der Zentralschweizer Kantone. Robert Knobel Drucken Teilen

Endlich wird das Projekt Durchgangsbahnhof Luzern konkret: Die SBB haben am Mittwoch das Vorprojekt präsentiert. Es ist genau so, wie es sich Luzern gewünscht hat: Ein 6 Kilometer langer Tunnel von Ebikon mitten durch die Stadt Luzern, inklusive unterirdischer Haltestelle am Bahnhof. Das Projekt bedeutet einen Quantensprung fürs gesamte ÖV-System in der Zentralschweiz.

Doch zum Jubeln ist es noch zu früh. Der Bund macht klar, dass es den Durchgangsbahnhof wohl nicht als Gesamtpaket geben wird. Zumindest nicht sofort. 2026 wird bestenfalls das nördliche Teilstück (unterirdischer Bahnhof mit Tunnel nach Ebikon) bewilligt. Damit erhält Luzern zwar die lange ersehnte Kapazitätserweiterung Richtung Zug/Zürich. Aber anstelle eines Durchgangsbahnhofs, den es in allen anderen Schweizer Städten heute gibt, erhält Luzern einfach einen zweiten Sackbahnhof. Ob und wann der Ausbau zur Durchmesserlinie bewilligt wird, ist völlig offen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Es war der Bund, der explizit einen Durchgangsbahnhof für Luzern forderte. Ursprünglich kämpfte Luzern nämlich lediglich für einen Sackbahnhof mit Seetunnel – mehr wagte man gar nicht zu fordern. Doch der Bund machte klar: Nur als Durchmesserlinie lässt sich die unterirdische Bahnhofszufahrt betrieblich sinnvoll nutzen. Damit der Bund dieses Wort auch hält, braucht es weiterhin intensivstes Lobbying der Zentralschweizer Kantone und deren Vertreter in Bern. Der Kampf geht weiter – und er wird noch deutlich länger dauern, als man es in Luzern gehofft hätte.