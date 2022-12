Kommentar Neues Luzerner Theater: Kein neues KKL, aber ein realistisches Projekt Dass das alte Theater doch nicht abgerissen wird, ist ein enormer Vorteil für die weitere Planung. Robert Knobel Drucken Teilen

So stellen sich die Architekten das Innenleben des neuen Luzerner Theaters vor. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

«Überraschung»: Dieses Wort fiel an der Medienkonferenz zum neuen Luzerner Theater mehrmals. Tatsächlich hatte es lange so ausgesehen, als wären die Tage des 180-jährigen Theaters gezählt. Doch nun wurde aus 128 Architekturprojekten eines auserkoren, das den Erhalt des Gebäudes vorsieht.

Der Verzicht auf einen Abriss ist ein enormer strategischer Vorteil für die weitere Planung. Luzern erspart sich damit womöglich jahrelange juristische Querelen. Denn, dass ein Abriss des Stadttheaters von gewissen Seiten vehement bekämpft worden wäre, ist so sicher wie das Amen in der Jesuitenkirche.

Apropos Jesuitenkirche: Auch diese wurde gestern mehrfach erwähnt. Ihre herausragende Stellung für das Ortsbild an der Reuss werde durch die Theater-Erweiterung auf keinen Fall in Frage gestellt, so der Grundtenor. Dazu passt die Aussage des Luzerner Stadtpräsidenten, das neue Theater werde «kein zweites KKL». Das mag einige enttäuschen, die sich mehr Extravaganz, ja einen neuen «Leuchtturm» erhofft hätten.

Doch es ist ein realistisches Projekt. Eines, das sich an diesem sensiblen Ort mitten in der Stadt mehr einfügt statt aufdrängt.

Schade ist, dass die Arbeit der Jury bis zum Schluss unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgte –, obwohl dies ursprünglich anders geplant war. Umso wichtiger, dass nun die Bevölkerung in die weiteren Schritte eingebunden wird, damit das neue Theater 2028 eröffnet werden kann. Luzern muss jetzt beweisen, dass es nach KKL und Swissporarena immer noch in der Lage ist, Grossprojekte umzusetzen.