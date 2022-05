Kommentar zum Pilatusplatz Das Geknorze um Luzerner Verkehrsprojekte muss ein Ende haben Zum dritten Mal innert kurzer Zeit wird mit der Umgestaltung der Pilatusstrasse ein Verkehrsprojekt nach langer Planung abgebrochen. Mit Blick auf den bevorstehenden Bau des Durchgangsbahnhofs kann sich Luzern solche Nullrunden nicht mehr leisten. Simon Mathis Drucken Teilen

Soll der Verkehrsfluss an der Obergrundstrasse verändert werden? Darauf weiss der Kanton Luzern zurzeit keine Antwort. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 28. März 2019)

Nach jahrelangen Diskussionen über die Verkehrsführung rund um den Pilatusplatz schiebt der Kanton Luzern abrupt den Riegel: Beide vorliegenden Varianten genügen den Sicherheitsvorgaben nicht, eine ganz neue Lösung müsse her. Zudem will der Kanton nun die Resultate der Gesamtverkehrsstudie rund um den Durchgangsbahnhof (DBL) abwarten, die im Herbst 2022 vorliegen werden.

Der Marschhalt kommt einem unschönen Déjà-vu gleich. Schon die Planung des Durchmesserperrons am Bahnhof Luzern wurde unvermittelt in eine andere Richtung gelenkt, ebenso diejenige des umstrittenen Bushubs in Ebikon. In allen genannten Projekten hat man jahrelang geplant, nur um dann plötzlich festzustellen, dass die angedachte Lösung alles andere als ideal ist – sei es aus rechtlichen, finanziellen oder (sicherheits-)technischen Gründen.

Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl. Denn der Durchgangsbahnhof wird die Stadt Luzern zu einer Grossbaustelle machen. Da ist es wichtig, dass «Nebenprojekte» auch in der umliegenden Region schnell realisiert werden – alles miteinander lässt sich nicht verwirklichen. Der Bau des DBL scheint zwar noch weit in der Zukunft zu liegen, aber bei Bauprojekten ticken die Uhren anders. Da wird in Jahren gerechnet, nicht in Monaten. Das heisst: Schon bevor Ende 2022 die Gesamtverkehrsstudie vorliegt, müssen die anstehenden Planungen pragmatisch und realitätsnah aufgegleist werden. Sonst droht die ohnehin schon extrem anspruchsvolle Bauphase des DBL in einem Verkehrschaos zu münden.