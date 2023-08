Kommentar Ein Ersatz für das Sportcenter Würzenbach ist zwingend Die Anlage soll dereinst einer Wohn- und Geschäftsüberbauung weichen. Eine Idee für ein Ersatzprojekt besteht zwar, ist aber mit Unsicherheiten verbunden. Sollte es scheitern, braucht es eine Alternative. Stefan Dähler Drucken Teilen

Blick in das Restaurant und die Tennisfelder im Sportcenter Würzenbach. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 21. 6. 2016)

Wer dort regelmässig zu Gast ist, weiss: Das Sportcenter Würzenbach ist in die Jahre gekommen. Bereits länger steht im Raum, dass es dereinst einer Wohn- und Geschäftsüberbauung weichen muss. Diese Absicht bekräftigt der Luzerner Stadtrat nun im Entwicklungskonzept Würzenbach. Doch er hält auch eine gute Nachricht bereit für jene, die gerne Badminton, Squash oder Tennis spielen: Als Ersatz könnte es an der Seeburgstrasse ein neues Sportcenter geben.

Allerdings ist das mit Unsicherheiten verbunden. So soll das neue Sportcenter mit einer Seeenergie-Zentrale kombiniert werden. Ob das machbar ist, ist noch unklar. Weiter muss der Neubau politisch mehrheitsfähig sein.

Das Angebot an öffentlich zugänglichen Badminton-, Squash- oder Tennisfeldern ist in der Region schon heute bescheiden. Vergleichbare Multi-Hallensportanlagen gibt es etwa noch in Kriens und Dierikon. Daher darf das Sportcenter Würzenbach nicht ersatzlos verschwinden. Sollte das Ersatzprojekt nicht realisierbar sein, bräuchte es eine Alternative an einem Dritt- oder notfalls am bestehenden Standort. Denn zu einer attraktiven Stadt gehört ein vielseitiges Freizeitangebot.

Zeitlich könnte das zur Knacknuss werden. Der Stadtrat rechnet damit, dass das Sportcenter Würzenbach noch rund zehn Jahre lang betrieben werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass städtische Bauprojekte ihre Zeit brauchen. Zu hoffen ist daher, dass das Center notfalls noch etwas länger durchhält.