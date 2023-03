Kommentar Ja zur Airbnb-Initiative in der Stadt Luzern hat schweizweite Signalwirkung Die Stadt Luzern verbietet praktisch die Vermietung von Ferienwohnungen. Ähnliche Forderungen in anderen Städten erhalten jetzt Aufwind. Robert Knobel Drucken Teilen

Nur noch für Einheimische: Ein Mehrfamilienhaus in der Stadt Luzern. Bild: Pius Amrein

Die Stadt Luzern beschliesst die schweizweit strengste Regulierung von Ferienwohnungen – indem sie sie praktisch verbietet. Wer künftig in Luzern Ferien machen will, muss ein Hotelzimmer oder einen Zeltplatz buchen oder findet mit etwas Glück jemanden, der die eigene Wohnung für ein paar Tage zur Verfügung stellt.

Ferienwohnungen von professionellen Anbietern wird es hingegen nicht mehr geben. Dies trifft ausgerechnet diejenigen Gäste, die die Stadt Luzern eigentlich fördern wollte: Die Individualtouristen.

Ausschlaggebend für das wuchtige Ja zur Airbnb-Initiative war wohl die Angst vor zunehmender Wohnungsnot und steigenden Mieten. Argumente für den Tourismus – immerhin der wichtigste Wirtschaftssektor Luzerns – konnten diese Bedenken offenbar nicht aufwiegen.

Kommerzielle Anbieter werden sich wohl aus der Stadt Luzern zurückziehen und ihre Ferienwohnungen in den umliegenden Gemeinden anbieten, wo es keine Beschränkung gibt. Doch es ist anzunehmen, dass auch dort bald ähnliche Forderungen auf den Tisch kommen.

Das erinnert an die Boden-Initiative, in der es ebenfalls um erschwinglichen Wohnraum ging und die vor einigen Jahren einen Siegeszug durch mehrere Luzerner Gemeinden antrat. Gut möglich, dass auch die Airbnb-Initiative zu einem solchen Exportschlager wird – nicht nur innerhalb des Kantons. Denn der Entscheid der Stadt Luzern hat schweizweite Signalwirkung. In Zürich steht die SP bereits in den Startlöchern für ein Ferienwohnungs-Verbot à la Luzern. Auch in anderen Städten könnten solche Forderungen nun Aufwind erhalten.