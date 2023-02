Kommentar zur Budget-Abstimmung Stadt Luzern Die Steuersenkung war überfällig Lange hat das Luzerner Stadtparlament mit dem Schritt zugewartet. Dass nun das Volk grünes Licht für tiefere Steuern gibt, ist nur logisch. Robert Knobel Drucken Teilen

Das überdeutliche Ja zur Steuersenkung in der Stadt Luzern ist keine Überraschung. Nach Überschüssen von total 200 Millionen Franken in den letzten acht Jahren kann die Stadt der Bevölkerung ruhig etwas zurückgeben – so dachte wohl die grosse Mehrheit der Stimmenden. Dies um so mehr, als auch das Jahr 2022 mit hervorragenden Zahlen abschliessen wird.

Angesichts des seit Jahren andauernden Finanzerfolgs hat das Stadtparlament vergleichsweise lange zugewartet mit dem Schritt zur Steuersenkung. Entsprechend war er jetzt überfällig.

Positiv ist auch, dass mit dem Ja zum Budget 2023 der budgetlose Zustand in der Stadt Luzern beendet wurde. Die Stadt ist nun wieder handlungsfähig. Handeln muss die Stadt auch bei ihren Budgetprognosen. Sie muss überprüfen, weshalb diese Jahr für Jahr so massiv danebenliegen. Dies zu klären, ist auch im Interesse der Steuerzahlenden: Die Frage, wie hoch der Steuerfuss sein soll, kann nur seriös beantwortet werden, wenn realistische Finanzprognosen vorliegen.