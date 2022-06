Kommentar zur Fusion Honau-Root Jetzt müssen Ängste ausgeräumt werden Honau will mit Root zusammengehen. Trotzdem ist die Gemeinde gespalten. Die Verantwortlichen sollten jetzt genau hinhören. Simon Mathis Drucken Teilen

54 zu 46 Prozent: Was in grösseren Gemeinden und schweizweit nach einem ziemlich klaren Resultat aussieht, wird in Kleingemeinden schnell relativiert. Denn in Honau haben diesen Sonntag «nur» 171 Stimmberechtigte an einer entscheidenden Urnenabstimmung teilgenommen. 88 von ihnen wollen mit Root fusionieren, 75 mit Gisikon.

Impression aus der Gemeinde Honau. Bild: Nadia Schärli (Honau, 25. Juni 2022)

Schaut man sich diese absoluten Zahlen an, ergibt sich das Bild einer gespaltenen Gemeinde. Überraschend ist das nicht, sind bei Fusionsfragen doch sehr viel Emotionen im Spiel – und sicherlich auch persönliche Verbindungen zu den jeweiligen Nachbargemeinden.

Das soll Root und Honau nicht davon abhalten, die Fusionsverhandlungen wie geplant voranzutreiben. Im Blick bleiben muss dabei jener Teil der Bevölkerung, der lieber mit Gisikon fusioniert wäre. Es gilt, genau auf die Sorgen und Ängste zu hören – ob sie sich nun auf die Primarschule oder andere Themen beziehen.

Zuversichtlich stimmt zweierlei: Erstens wollen die Honauerinnen und Honauer grundsätzlich ganz klar fusionieren, daran besteht kein Zweifel. Zweitens ist es der Honauer Gemeindepräsidentin Beatrice Barnikol bislang gut gelungen, die Bevölkerung mit Ruhe und Diplomatie durch diese unwegsamen Gewässer zu navigieren.