Kommentar zur sistierten Aufstockung LUKB hätte Analyse zur Machbarkeit der Aufstockung früher vornehmen müssen Dass die Bank erst nach der Abstimmung zur Bau- und Zonenordnung vertieft abklärte, ob eine Aufstockung überhaupt baulich möglich ist, war die falsche Reihenfolge. Roman Hodel

Damit hat vermutlich kaum jemand gerechnet: Die Luzerner Kantonalbank verzichtet auf die Aufstockung ihres Hauptsitzes an der Pilatusstrasse. Immerhin war es die LUKB selber, die ab Mitte der Zehnerjahre so ziemlich jeden Hebel in Bewegung setzte, damit der heikle Ausbau im städtebaulich bedeutsamen Hirschmatt-Quartier möglich wird.

Fassadendetailansicht des Hauptsitzes der Luzerner Kantonalbank. Bild: Pius Amrein

Stutzig machen vor allem die Gründe: Die Vorgaben zu Statik und Erdbebensicherheit seien in den letzten Jahren enorm angestiegen, die logistischen Auflagen für innerstädtisches Bauen sehr hoch und die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben. Mit Verlaub, aber das Meiste davon ist nicht neu und hätte von Anfang berücksichtigt werden müssen.

Man wundert sich zudem über eine «technische Machbarkeitsstudie», die eine Aufstockung bestätigt hat. Offenbar wurden dort wichtige Punkte nicht abgeklärt. Dass die Bank eine vertiefte Analyse erst vornahm, nachdem das Volk die nötige Teilrevision bewilligt hatte, ist befremdlich. Zwar wurden in der Bau- und Zonenordnung noch weitere Anpassungen vorgenommen, doch die LUKB war zentral. Das Ganze kostete Politik und Verwaltung viel Zeit und Geld – jenes der Steuerzahlenden.

So gesehen bleibt ein schaler Nachgeschmack. Dies erst recht, als das Dossier zugunsten der Bank im Eiltempo vorangetrieben wurde. Freuen kann sich dafür Emmen. Die Gemeinde erhält nun neben der kantonalen Verwaltung noch Hunderte weitere qualifizierte Arbeitsplätze.