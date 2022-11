Kriens Abstimmungsbotschaft zur Billettsteuer ist fehlerhaft Im Anhang sind die Anpassungen des Reglements teils unklar gekennzeichnet. Allenfalls muss die Abstimmung verschoben werden.

Die Abstimmungsbotschaft der Stadt Kriens zur Billettsteuer. Bild: std

Am 27. November ist in Kriens die Abstimmung über die Ausweitung der Billettsteuer geplant. Die kürzlich per Post versandte Abstimmungsbotschaft sorgt nun aber für Hektik, weil diese fehlerhaft ist. Dies betrifft den Anhang, in dem das Billettsteuer-Reglement inklusive der geplanten Anpassungen abgedruckt ist.

Die angepassten Stellen sind zwar rot markiert, jedoch ist nicht ersichtlich, welche Passagen künftig nicht mehr gelten sollen. Im Gegensatz zur korrekten Onlineversion auf der Website der Stadt sind in der Druckversion die Regelungen, die wegfallen sollen, nicht durchgestrichen.

Eine der fehlerhaften Passagen in der Botschaft. Die Zahl 10 in Artikel 11.2 sowie der untere rote Abschnitt müssten durchgestrichen sein. Bild: std

Die Stadt Kriens klärt derzeit ab, wie es zum Fehler gekommen ist, heisst es auf Anfrage. Weitere Aussagen sind aktuell noch nicht möglich. Eine mögliche Folge könnte sein, dass die Abstimmung verschoben werden muss.

Steuerpflicht auch für Krienser Organisationen

Mit dem neuen Billettsteuerreglement will der Stadtrat Mehreinnahmen im Umfang von rund 150'000 bis 200'000 Franken generieren. Die grösste Änderung ist, dass neu auch lokale Organisationen steuerpflichtig werden, wenn sie bei Veranstaltungen Besuchereinnahmen von mehr als 10'000 Franken verzeichnen.

Weiter sollen reduzierte oder Gratiseintritte nicht von der Billettsteuer abgezogen werden dürfen, diese würde «nach dem vollen Platzpreis berechnet», heisst es im Reglement. Die Billettsteuer beträgt 10 Prozent des Eintrittspreises.

Nicht geändert wird die Frist: Die Veranstaltenden haben nach dem Anlass weiterhin 20 Tage Zeit, der Stadt eine Abrechnung vorzulegen. In der gedruckten Botschaft ist dies eine der unklar dargestellten Passagen. (std)