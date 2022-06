Kriens Am kommenden Freitag findet die letzte Bellparknacht mit Beteiligung der alten Ziegelei statt Diverse Krienser Institutionen laden zu einem Kulturfest im Zentrum. Eine davon ist aufgrund einer anstehenden Sanierung zum letzten Mal dabei.

Die Bellparknacht 2021, hier im Bellpark selbst. Bild: PD

Am Freitag, 1. Juli, laden die Kulturinstitutionen im Krienser Zentrum wieder zur Bellparknacht. In der Galerie Kriens, der Ateliergemeinschaft Teiggi, bei der Musikschule, der alten Ziegelei und im Museum im Bellpark gibt es von 17 bis 23 Uhr musikalische Darbietungen, Aktivitäten wie gemeinsames Zeichnen, Ausstellungen oder Führungen. Danach kann man den Abend bis 1 Uhr in der Teiggi ausklingen lassen. Speziell dieses Jahr ist: Die alte Ziegelei wird zum letzten Mal als Standort für die Bellparknacht dienen.

Das 1895 erbaute Gebäude, das einst als Werkhalle diente, wird bekannterweise saniert. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen es bis Februar verlassen.

Die alte Ziegelei während der letztjährigen Bellparknacht. Bild: PD

Neue Bleibe für Bewohnerinnen und Bewohner gesucht

In der alten Ziegelei wohnen rund 30 Personen, darunter mehrere Kunst- oder Kulturschaffende, die auch gleich ihre Ateliers vor Ort haben. Nun suchen sie eine neue Bleibe. «Für alle wird es wohl schwierig, doch ein Ort, an dem wir weiterhin unsere Gemeinschaft pflegen können, wäre schön», sagt Regula Burri, die in der alten Ziegelei eine Keramikwerkstatt betreibt. «Es wäre sensationell, wenn das wieder in Kriens möglich wäre, doch wir sind auch offen für Liegenschaften in anderen Gemeinden.» Wichtig sei, dass die Räume bezahlbar sind. Dafür müsse die Infrastruktur auch nicht allzu hochwertig sein, auch eine Zwischennutzung wäre denkbar.

Apropos Zwischennutzung: Eine solche existiert in Kriens auf dem Bell-Areal. «Das ist eine tolle Sache und einige von uns haben dort auch schon einen Atelierplatz gefunden», sagt Burri. «Wir suchen jedoch auch Räume zum Wohnen.» Solche gibt es auf dem Bell-Areal nicht.