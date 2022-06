Kriens Armasuisse will Bürogebäude im Baurecht abgeben Das ehemalige Verwaltungsgebäude an der Amstutzstrasse steht derzeit leer.

Das Bürogebäude an der Amstutzstrasse 3. Bild: Google Maps

Das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) will ihr Bürogebäude an der Krienser Amstutzstrasse 3 im Baurecht abgeben. Dies ist einem Inserat zu entnehmen. Das ehemalige Verwaltungsgebäude stehe derzeit leer, schreibt Armasuisse-Mediensprecherin Jacqueline Stampfli auf Anfrage. Laut Inserat wurde das Gebäude im Jahr 1972 erbaut, verfügt über vier Bürogeschosse und 53 Parkplätze. Der jährliche Baurechtszins beträgt gut 80’000 Franken. Armasuisse gibt einen Verkaufsrichtpreis von 2,1 Millionen Franken an.

Leer steht das Gebäude, weil die Büroarbeitsplätze ins Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL) verlegt wurden. Aus strategischen Gründen sei Armasuisse «zurückhaltend beim Verkauf von Landreserven», führt Stampfli aus. Eingabefrist der öffentlichen Ausschreibung ist der 30. September 2022.