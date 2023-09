Kriens Autofahrer fährt 9-Jährigen an, bringt ihn nach Hause – und fährt davon Am Donnerstag kam es auf der Amlehnstrasse in Kriens zu einer Kollision zwischen einem Kind und einem Auto. Der Fahrer des Autos und eine Zeugin werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In Kriens ist ein 9-Jähriger von einem Autofahrer angefahren worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr. Das Kind war auf der Amlehnstrasse in Kriens unterwegs und überquerte bei der Verzweigung Schachenstrasse den Fussgängerstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit einem weissen Auto, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

An dieser Kreuzung ereignete sich der Unfall. Symbolbild: Dominik Wunderli (Kriens, 18. 11. 2022)

Der Fahrer des weissen Autos stieg nach dem Unfall aus und brachte den leicht verletzten Jungen nach Hause, von wo aus er wieder verschwand, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Unfall wurde von einer unbekannten älteren Velofahrerin beobachtet, so die Polizei.

Sie sucht nun den 25 bis 35-jährigen Fahrer des weissen Autos sowie seine jüngere Beifahrerin. Das Auto dürfte durch die Kollision am rechten Frontlicht beschädigt sein. Der Mann spricht Schweizerdeutsch. Ebenfalls gesucht wird die ältere Frau, die den Vorfall beobachtet hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 041 248 81 17 zu melden. (mha)