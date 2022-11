Kriens Auto mit Lieferwagen kollidiert – zwei Personen verletzt Auf der Ringstrasse in Kriens ist ein Lieferwagen mit einem Auto kollidiert. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, zwei Personen wurden verletzt.

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Ringstrasse in Kriens ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Die Unfallursache und auch der Unfallhergang sind noch unklar, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Beim Unfall entstand Totalschaden an beiden Autos. Bild: Luzerner Polizei

Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt und vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden, wie die Luzerner Polizei weiter schreibt. Die Ringstrasse und ein Teil der Technikumstrasse mussten wegen Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Zwei Personen mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Bild: Luzerner Polizei

Derweil werden Zeuginnen und Zeugen gesucht: Die Luzerner Polizei bittet Personen, welche den Unfall beobachtet haben, sich unter 041 248 81 17 zu melden. (pl)