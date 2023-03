Kriens Cédric Seger tritt als Krienser Einwohnerrat zurück Der SP-Parlamentarier zügelt in die Stadt Luzern. Für ihn rückt Yves Lips nach.

Cédric Seger verlässt den Krienser Einwohnerrat. Bild: PD

Cédric Seger hat nach zwei Jahren im Krienser Einwohnerrat sein Amt bereits wieder abgegeben. Dies teilt seine Partei, die SP, mit. Sie schreibt: «Obwohl es auch in Kriens noch zahlbare Wohnungen hat, zieht er in die Stadt Luzern und muss deshalb aus dem Einwohnerrat zurücktreten.» Die Nachfolge von Cédric Seger wird Yves Lips antreten, der an der Sitzung vom 9. März bereits vereidigt worden ist.

Yves Lips rückt nach. Bild: PD

Seger rutschte 2021 für Nicole Nyfeler in den Einwohnerrat nach. Er habe seither tatkräftig in der Fraktion mitgearbeitet. So geht die Einführung eines Mehrweg-Depotsystems an Anlässen auf einen Vorstoss Segers zurück. Er vertrat die SP-Fraktion in der Geschäftsleitung und der Bürgerrechtskommission. (std)