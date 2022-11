Kriens Wegen «irreführender Darstellung» – die Billettsteuer-Abstimmung wird verschoben Aufgrund von Fehlern in der Botschaft des Stadtrats entscheidet das Stimmvolk erst nächstes Jahr über die Vorlage.

Die Abstimmungsbotschaft zur Billettsteuer. Bild: std

Das Krienser Stimmvolk wird am 27. November nicht über die Revision des Billettsteuer-Reglements abstimmen. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Grund ist, dass eine fehlerhafte Abstimmungsbotschaft in die Haushalte versandt worden ist. Als neuer Termin hat der Stadtrat den 29. Januar 2023 festgelegt.

Das Malheur sei auf einen «technischen Fehler im Produktionsprozess der Druckerei» zurückzuführen, der «ohne Verschulden der Stadt Kriens» zustande gekommen sei, heisst es weiter in der Mitteilung. Das führe zu einer «irreführenden Darstellung». Betroffen ist der Anhang, in dem das Billettsteuer-Reglement inklusive der geplanten Anpassungen abgedruckt ist. Dort müssten die Passagen, die im Rahmen der Revision gestrichen werden sollten, in einer durchstrichenen Darstellung abgebildet sein. Die Durchstreichungslinien seien durch den Fehler aber so dünn ausgefallen, «dass sie nicht mehr ausreichend sichtbar» sind.

Der Stadtrat habe neben der Verschiebung der Abstimmung auch andere Optionen abgewägt wie Nachdruck und Nachlieferung oder Hinweise auf den Fehler. Doch diese «würden einer kritischen Prüfung bei einer Stimmrechtsbeschwerde nicht standhalten».

Die ebenfalls am 27. November geplante Abstimmung zum Budget der Katholischen Kirchgemeinde findet wie geplant statt. (std)