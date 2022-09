Kriens Drei Personen bei Kollision zweier Lieferwagen auf der Autobahn A2 verletzt Ein Lieferwagens ist in die Wand des Tunnels Schlund geprallt und in der Folge mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Beim Unfall wurden drei Personen verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der A2 Richtung Norden.

Am Montag, 19. September, fuhr ein Lieferwagen um 13.20 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen auf der Autobahn A2 durch den Tunnel Schlund in Richtung Norden. Dabei bemerkte der Fahrer zu spät, dass vor ihm die Fahrzeuge ausgangs des Tunnels Schlund bis zum Stillstand abgebremst hatten. Er lenkte den Lieferwagen nach links und kollidierte mit der Tunnelwand, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Anschliessend prallte der Lieferwagen massiv gegen das Heck eines stehenden Lieferwagens.

Der Lieferwagen kollidierte massiv mit dem Heck eines stehenden Lieferwagens. Bild: Luzerner Polizei (Kriens, 19. September 2022)

Der Unfallverursacher musste mit unbekannten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Zudem wurden die beiden Insassen des stehenden Lieferwagens leicht verletzt und ebenfalls in Spitalpflege verbracht.

Beim Unfall entstand laut Polizeiangaben Sachschaden in der Höhe von rund 35’000 Franken. Die Autobahn musste durch das Zentras gereinigt werden. Aufgrund des Unfalls kam es auf der A2 zu Verkehrsbehinderungen. (zim)