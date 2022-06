Kriens Einwohnerrat macht den Weg frei für Alterswohnungen im ehemaligen Gemeindehaus Die Stadt Kriens soll das derzeit leer stehende Gebäude im Baurecht an die Genossenschaft Wohnen im Alter Kriens abgeben.

Der Entscheid fiel am Donnerstag im Einwohnerrat einstimmig: Die Stadt Kriens kann das alte Gemeindehaus im Baurecht an die Genossenschaft Wohnen im Alter Kriens (Gwak) abgeben. Die Gwak will darin Alterswohnungen anbieten und plant einen Umbau. Sie hat bereits das benachbarte Alters- und Gesundheitszentrum Lindenpark realisiert, die dortigen Wohnungen sind vermietet.

Blick auf das alte Krienser Gemeindehaus, rechts davon der Lindenpark. Bild: std

Das 1912 erbaute, denkmalgeschützte alte Gemeindehaus steht seit dem Umzug der Stadtverwaltung in das neue Stadthaus 2019 leer. Folglich waren alle Parteien froh, dass endlich eine Lösung für den Altbau gefunden werden konnte.

Einzig Räto Camenisch (SVP) äusserte Bedauern darüber, dass das Haus künftig nicht mehr der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Doch es sei klar, dass der Stadt das Geld fehlt, um selbst Projekte zu lancieren oder das Haus noch länger leer stehen zu lassen. Die Lösung sei «in der aktuellen Situation das Optimum», sagte etwa Reto Felber (SP). Andreas Vonesch (Mitte) zeigte sich überzeugt: «Das Gemeindehaus kommt in gute Hände.»

Vorgesehen ist, dass die Stadt von der Gwak eine einmalige Zahlung von zwei Millionen Franken erhält plus einen Baurechtszins von 28’815 Franken pro Jahr. Das Baurecht hat eine Laufzeit bis 2114 – analog zum Lindenpark. Weitere Vertragsdetails würden nun noch geklärt, sagte Finanzvorsteher Roger Erni (FDP).