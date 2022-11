Kriens Einwohnerrat will sich nicht für den Erhalt des Kreisels Mattenhof einsetzen Die SVP forderte in einem Postulat, dass Kriens beim Kanton vorstellig wird. Das Parlament hat den Vorstoss jedoch auch in einer abgeschwächten Version abgelehnt.

Der Kreisel Mattenhof. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 22. August 2022)

Der Kanton Luzern beabsichtigt, den Kreisel Mattenhof in Kriens für rund 10 Millionen Franken in eine Kreuzung umzubauen. Das passt der SVP nicht. In einem Postulat forderte sie, dass sich die Stadt Kriens beim Kanton für den Erhalt des Kreisels einsetzt. Der Einwohnerrat hat den Vorstoss am Donnerstag nun abgelehnt.

Als sich im Verlauf der Debatte am Donnerstag abzeichnete, dass das Anliegen nicht mehrheitsfähig ist, schwächte Postulant Patrick Koch die Formulierung ab. Neu sollte sich Kriens mit Horw beim Kanton «für eine langfristige, nachhaltige Lösung des Verkehrsbrennpunktes Mattenhof-Ringstrasse einsetzen», wobei der Erhalt des Kreisels «eine Option» bleiben soll. Doch auch so reichte es nicht für eine Mehrheit, das Postulat wurde mit 16 zu 11 Stimmen abgelehnt.

Für den Vorstoss sprach sich neben der SVP die FDP aus. Die Fraktionen kritisierten die Kosten und wollten, dass andere Lösungen als eine Ampelkreuzung geprüft werden. Grüne, Mitte und SP lehnten das Postulat ab. Studien habe es bereits gegeben und die hätten gezeigt, dass eine Kreuzung die beste Lösung sei, um den Verkehr zu bewältigen. Zudem entstehe Raum für die Schaffung eines zentrales Platzes, der den Mattenhof städtebaulich aufwerten soll.