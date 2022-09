Kriens FDP will mit Initiative weiteres Anwachsen der Schulden quasi verbieten Via Gemeindeordnung soll die Stadt Kriens zu ausgeglichenen Finanzen verpflichtet werden – notfalls auch durch eine Steuererhöhung.

Luftaufnahme Stadthauses am Stadtplatz 1 in Kriens mit umliegenden Gebäulichkeiten. Das Bild entstand am Donnerstag, 29. April 2021. Foto: Pius Amrein (Luzerner Zeitung) Kriens, Luftaufnahme, Drohne, Stadtplatz, Stadthaus. Bild: Pius Amrein (kriens, 29. April 2021) / Luzerner Zeitung

Derzeit sammelt die Krienser FDP Unterschriften für ihre Initiative «für eine gesunde und nachhaltige Finanzpolitik». Ziel ist die Einführung eines Instruments beziehungsweise von Rahmenbedingungen, die über mehrere Jahre hinweg ausgeglichene Jahresabschlüsse vorschreiben. Etwas, das Kriens zuletzt nicht mehr gelungen ist. Zählt man die letzten drei Rechnungen zusammen, ergibt sich ein Minus von 8,55 Millionen Franken.

Es ist nicht der erste Versuch der Krienser FDP, solche Regeln einzuführen. Sie hat in den letzten Jahren mehrere Vorstösse, Referenden zum Budget und eine andere Initiative lanciert, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Finanzhaushaltreglemente mit ähnlichen Vorgaben existieren hingegen in der Stadt Luzern oder Emmen. Auch in Kriens ist ein solches seit längerem in Arbeit, es wird voraussichtlich im Dezember zum zweiten Mal dem Einwohnerrat vorgelegt, sagt Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) auf Anfrage.

Zum Inhalt kann er noch keine detaillierte Auskunft geben, weil der Gesamtstadtrat das Reglement noch nicht besprochen hat. «Es wird aufgrund der Rückmeldungen der ersten Lesung wohl etwas weniger strikt ausgestaltet sein.»

FDP rechnet mit Abschwächung des Reglements

FDP-Fraktionschef Beat Tanner. Bild: PD

Wieso lanciert die FDP zusätzlich die Initiative? «Wir gehen aufgrund der ersten Lesung davon aus, dass das Reglement durch das Parlament stark abgeschwächt wird. Darauf deuten die Rückmeldungen der anderen Parteien hin», sagt Fraktionschef Beat Tanner. Ausserdem sei es jetzt höchste Zeit für einen Abbau der Schulden, diese betragen inzwischen rund 220 Millionen Franken. «Durch die steigenden Zinsen drohen uns künftig hohe Zusatzkosten, welche zusätzlich finanziert werden müssen.»

Der FDP-Vorschlag sieht so aus: Die letzten fünf Rechnungen plus das Budget für das Folgejahr müssen zusammengezählt ausgeglichen sein. Tanner:

«Wird diese Vorgabe nicht eingehalten, muss die Stadt im Budget Massnahmen ergreifen: Gebühren erhöhen, sparen oder die Steuern erhöhen.»

Die FDP hat zuletzt Steuererhöhungen «ohne Rahmenbedingungen» jedoch bekämpft. «Wir sind diesbezüglich schon gesprächsbereit. Es braucht aber zuerst klare und verbindliche Rahmenbedingungen, um Vertrauen zu schaffen, welches in den letzten Jahren verloren gegangen ist», so Tanner. Es dürfe beispielsweise nicht sein, dass trotz Steuererhöhung ein Defizit budgetiert werde, wie das für 2021 der Fall war. «Wir dürfen – über einen definierten Zeitraum – schlicht nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen.»

Weiter sieht die Initiative eine Defizitobergrenze von 2 Prozent der Steuereinnahmen vor – aktuell rund 1,7 Millionen Franken. Zudem müsse der Selbstfinanzierungsgrad über die letzten fünf Jahre inklusive Budget 100 Prozent betragen – die Stadt dürfte auch keine Schulden für Investitionen anhäufen. Sinkt die Nettoschuld pro Kopf unter 4000 Franken, ist eine Lockerung vorgesehen: doppelt so hohe Defizitobergrenze und noch 80 Prozent Selbstfinanzierungsgrad. Weiter wären in Krisenjahren Ausnahmen möglich, wenn zwei Drittel des Einwohnerrats zustimmen. Die so entstandenen Fehlbeträge müssten aber spätestens nach fünf Jahren abgetragen werden.

Besonders verbindliche Vorgaben als Ziel

Die Vorgaben sind vergleichbar mit jenen der Stadt Luzern. Aber: Die Krienser FDP will diese in der Gemeindeordnung festhalten und nicht «nur» im Finanzhaushaltreglement. «Die Gemeindeordnung ist verbindlicher», sagt Tanner. Stadtrat oder Parlament können diese nicht ohne Volksabstimmung anpassen. Und werden die Bestimmungen durch einen Beschluss verletzt, wie das beim Budget 2021 der Stadt Luzern der Fall war, könne man rechtlich dagegen vorgehen.

Wird die Initiative angenommen, bräuchte es eine Übergangsbestimmung, weil es so gut wie unmöglich wäre, die Krienser Defizite der vergangenen fünf Jahre auf einmal zu kompensieren. Die FDP schlägt stattdessen vor, dass die Stadt mit einer fiktiven Reserve von 3 Millionen Franken starten kann und somit zu Beginn noch ein Defizit möglich wäre.