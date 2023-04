Kriens Felsmassen in Bewegung: Wolfsschlucht am Sonnenberg gesperrt Die Wolfsschlucht am Krienser Sonnenberg ist für Wanderer gesperrt. Experten nehmen nun vertiefte Analysen vor.

Derzeit gesperrt: Der Weg durch die Wolfsschlucht. Bild: PD

Die Wolfsschlucht auf dem Krienser Sonnenberg ist wegen Bewegungen in den Felsmassen per sofort gesperrt worden, wie die Stadt Kriens mitteilt. Der Werkunterhalt habe entsprechende Hinweistafel angebracht. Nun sollen Abklärungen zeigen, welche Massnahmen notwendig sind, um die Sicherheit in der Schlucht wieder zu gewährleisten.

Vor drei Jahren musste die Wolfsschlucht schon einmal gesperrt werden. Damals bedrohten Steinschläge den Wanderweg durch die Schlucht. Daraufhin installierten Geologie-Experten Sicherheitssiegel. Ein solches Siegel sei nun gerissen. Die veranlasste Kontrolle durch Geologie-Fachexperten zeige, dass vertiefte Analysen nötig seien.

Nächste Woche erfolgen weitere Untersuchungen. Deren Ergebnisse entscheiden dann, wann der Wanderweg wieder freigegeben werden kann. (rem)