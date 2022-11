Kriens Finanz-Initiative der FDP kommt zustande Ihr Ziel ist, via Gemeindeordnung die Stadt Kriens zu ausgeglichenen Finanzen zu verpflichten.

Die FDP-Mitglieder Bruno Soltermann, Beat Tanner, Jörg Ziemssen und Hanspeter Meier (von links) übergeben die Unterschriften der Stadt Kriens. Bild: PD

Die Krienser FDP hat für ihre Initiative «für eine gesunde und nachhaltige Finanzpolitik» 1203 Unterschriften gesammelt, wie sie mitteilt. Nötig wären 500. Bei der Sammlung habe sich gezeigt, dass die finanzielle Situation der Stadt Kriens bewege.

Die Initiative sieht vor, dass in der Krienser Gemeindeordnung verbindliche Finanzziele festgehalten werden. So müssen die letzten fünf Rechnungen plus das Budget für das Folgejahr zusammengezählt ausgeglichen sein. Wird diese Vorgabe nicht eingehalten, muss die Stadt im Budget Massnahmen ergreifen, zum Beispiel Gebühren erhöhen, sparen oder die Steuern erhöhen. Weiter vorgesehen sind eine Defizitobergrenze und ein hoher Selbstfinanzierungsgrad. (std)