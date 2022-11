Kriens Firma Audio Exclusiv feiert ihr 30-jähriges Bestehen Am kommenden Samstag findet zu diesem Anlass ein Tag der offenen Tür statt.

Der Firmensitz von Audio Exclusiv. Bild: PD

Seit 30 Jahren baut die Firma Audio Exclusiv Audio- oder Multimedia-Geräte in Autos und Boote ein. Am kommenden Samstag findet daher zur Feier des Jubiläums beim Firmensitz an der Horwerstrasse 80 in Kriens von 10 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, wie Audio Exclusiv schreibt.

Gegründet wurde die Firma von Dieter Wermelinger in der eigenen Garage, wie es weiter heisst. Er ist heute noch Geschäftsführer. Der Fokus lag zu Beginn vor allem auf der Sound-Optimierung, später folgten weitere Leistungen wie beispielsweise Rundum-Kamerasysteme, die beim Einparkieren helfen. (std)