Kriens Genossenschaft sammelt Geld für die Renovierung des alten Bahnhöfli Kriens Mittels Crowdfunding-Projekt will die Genossenschaft Bahnhöfli Kriens Geld für die Renovierung des Gebäudes auftreiben. 50'000 Franken sollen zusammenkommen.

Das alte Bahnhöfli beim Krienser Stadtplatz soll in neuem Glanz erstrahlen. Um Geld für die Renovierung zu sammeln, startet die Genossenschaft Bahnhöfli Kriens ein Crowdfunding-Projekt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Startschuss ist am 3. September mit einer kulinarischen Wanderung durch Kriens. Das Ziel des Crowdfundings liegt bei mindestens 50’000 Franken, der Countdown erstreckt sich über fünf Wochen. Mit der Restaurierung soll im nächsten Jahr begonnen werden.

Wer sich am Crowdfunding beteiligt, hat die Möglichkeit auf exklusive Gegenleistungen, schreibt die Genossenschaft weiter. So gibt es Treffen mit Stadträten oder einen exklusiven Barhocker zu ergattern. Ab einem Beitrag von 100 Franken nimmt man am Wettbewerb des Crowdfunding-Projekts teil. Als Hauptpreis wartet ein 500-Franken-Einkaufsgutschein. (tos)