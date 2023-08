Kriens Häftling steckt Zelle im Gefängnis Grosshof in Brand In der Krienser Justizvollzugsanstalt Grosshof kam es am Donnerstag zu einem Brand. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Gefangener sorgte am frühen Donnerstagabend in der Justizvollzugsanstalt Grosshof für einen Feuerwehreinsatz. So randalierte der Mann in seiner Einzelzelle und steckte diese in Brand.

Der Gefangene konnte dabei durch das Personal gerettet und die Zelle wieder verschlossen werden. Allerdings musste die Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung ausrücken, zumal der Brandherd schwer zugänglich war.

Die Feuerwehr konnte den Brand schliesslich mit Atemschutzträgern löschen. Verletzt wurde niemand. Die Zelle wurde derweil stark beschädigt und kann nicht mehr genutzt werden. Der Gefangene, der sich vor Ort in Untersuchungshaft befindet, wurde in einer Sicherheitszelle untergebracht.

Nebst der Feuerwehr standen auch die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz. Der genaue Ablauf ist Gegenstand der Ermittlungen. (lga)