Kriens Im Innenhof des Schappe Kulturquadrats entsteht eine Buvette Ein zeitlich begrenzter Test soll aufzeigen, ob das gastronomische Angebot beim Schappe Kulturquadrat auf Anklang stösst. Betreiber ist ein ehemaliger Horwer Einwohnerrat.

Der Innenhof des Schappe Kulturquadrats. Bild: std (Kriens, 25. Oktober 2021)

Der Innenhof des Schappe Kulturquadrats soll zusätzlich belebt werden. Der Krienser Stadtrat hat eine vorerst auf eineinhalb Jahre beschränkte Testphase mit einer Buvette beschlossen, wie die Stadt mitteilt. Die Eröffnung ist am 1. Juli vorgesehen. Das Ziel sei, praktische Erfahrungen mit einem Gastro-Angebot an diesem Ort zu sammeln.

Tamino Müller Bild: PD

Geführt wird die Buvette von Tamino Müller, ehemaliger Horwer L20-Einwohnerrat. Er werde zusammen mit seinem Geschäftspartner Nicolas Gomez «einen ausgebauten Imbiss-Anhänger aufstellen», heisst es in der Mitteilung. Die beiden haben bereits in mehreren Luzerner Gastrobetrieben gewirkt, derzeit betreiben sie die Hafenbar zur Metzgerhalle an der Baselstrasse 1.

Öffnungszeiten können noch angepasst werden

Die Krienser Buvette soll jeweils von Mittwoch bis Sonntag täglich ab 10 Uhr geöffnet sein und um Mitternacht wieder schliessen. Weil es sich noch um einen Test handelt, könnten sich die Öffnungszeiten noch verändern. Erste Erfahrungen sollen zeigen, ob am Morgen und Mittag eine Nachfrage besteht oder ob während der Sommerferien ohne Musikschule und Events der Betrieb auf die Abendstunden beschränkt werden soll.

Weil die neue Buvette als «Labor» konzipiert sei, wurde der Betrieb nicht formell ausgeschrieben. Die Stadt Kriens engagiere sich nicht finanziell, stelle aber den Platz zur Verfügung. Nach Abschluss der eineinhalb Jahre werde entscheiden, wie es weitergehen soll.

Derzeit fehlt ein gastronomisches Angebot

Seit der Eröffnung des Kulturquadrats 2018 mit Eventsaal, Proberaum, Musikschule, Kunstateliers und Jugendtreff fehle dort ein Gastro-Angebot. Die Buvette soll nun Teil des dortigen Gesamtangebotes werden und bei der Verpflegung der Gäste von Veranstaltungen mitwirken. Gleichzeitig sei denkbar, dass die Buvette-Betreiber selber kleinere kulturelle Veranstaltungen organisieren. Eine kleine Eventbühne stehe zur Verfügung, so die Stadt.

Die Getränkekarte soll aus selber gemachtem Eistee, Limonaden, Aperitifs, «einem genüsslichen Biersortiment und auserlesenen Weinen aus der Region bestehen», heisst es in der Mitteilung. «Beim Essen setzen die Macher auf einfache, aber innovative vegetarische Kost. Das Angebot reicht von Snacks wie Frühlingsrollen bis zu grösseren ‹Platten› zum Teilen.» (std)