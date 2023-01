Kriens Kinder und Jugendliche sollen mehr Mitsprache erhalten Die Krienser Grünen fordern in einem Postulat, dass Schulräte sich mit der Politik vernetzen. Der Stadtrat ist bereit, dieses entgegenzunehmen.

Die Stadt Kriens soll Mitwirkungsmöglichkeiten für Schulkinder prüfen. Das fordert Zita Bucher (Grüne) in einem Postulat. Sie schlägt vor, in allen Schulhäusern Schulräte mit Vertretungen aus allen Klassen aufzubauen. Diese sollen sich regelmässig mit dem Stadt- und Einwohnerrat austauschen. «Kinder und Jugendliche haben über das gesamte Stadtgebiet immer noch zu wenig gefestigte Strukturen und Möglichkeiten, um ihre Meinung beziehungsweise Stimme wirksam abzugeben», heisst es im Vorstoss.

Der Stadtrat will diesen entgegennehmen, wie er in seiner Stellungnahme schreibt. Man sei dabei, Schulräte aufzubauen, in «fast allen Schulhäusern» gebe es bereits solche.

Jugendparlament als weiterer Schritt?

Massnahmen für eine bessere Mitwirkung seien im Zusammenhang mit der Zertifizierung des Unicef-Labels «kinderfreundliche Gemeinde» in Arbeit. Etwa «eine institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen den Schülerräten und dem Ressort Kind, Jugend und Familie» sowie ein Vorgehen für die Partizipation bei konkreten Vorhaben.

Strukturen für einen Austausch mit Entscheidungsträgern müssten noch aufgebaut werden, so der Stadtrat. «In einem weiteren Schritt könnte daraus ein Jugendparlament entstehen.» (std)