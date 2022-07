Ortsplanung Kriens stellt Weichen für die Zukunft – die Bevölkerung soll möglichst viel mitreden Die Ortsplanung hält fest, wie Kriens sich räumlich in Zukunft entwickeln soll. Um diese möglichst breit abzustützen, schafft der Stadtrat nun einen Bevölkerungsbeirat.

Zahlreiche Gemeinden im Kanton Luzern erneuern derzeit ihre Ortsplanung – sie sind dazu verpflichtet, diese regelmässig zu aktualisieren. Aktuell läuft etwa in Emmen die öffentliche Mitwirkung. Nun beginnt auch in Kriens die Überarbeitung der Ortsplanung, die grob gesagt regelt, wie sich die Stadt räumlich in Zukunft entwickeln soll.

Der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey. Bild: Patrick Hürlimann

In einem ersten Schritt sollen bis etwa 2023 in einem räumlichen Entwicklungskonzept die Eckpfeiler festgehalten werden. In der zweiten Phase von 2024 bis 2026 sollen die planungsrechtlichen Details grundeigentümerverbindlich festgelegt werden – dies insbesondere im Bau- und Zonenreglement, weiter in einem Verkehrs- und Energierichtplan. «Es ist ein grosses Projekt mit weitem Zeithorizont», sagt Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne).

Umfrage, Kindermitwirkung oder Gespräche mit Eigentümern

Ein Ziel des Krienser Stadtrats ist, die Bewohnerinnen und Bewohner bei diesem Prozess möglichst gut miteinzubeziehen. «Wir wollen, dass die Bevölkerung am Ende hinter dieser Ortsplanung steht», sagt Frey. Dafür wird etwa ein Bevölkerungsbeirat geschaffen, der aus 12 Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen und mit verschiedenen fachlichen und beruflichen Hintergründen besteht. «Einige davon haben sich selbst bei uns gemeldet, andere hat der Stadtrat eingeladen.» Der Beirat soll nach den Sommerferien seine Arbeit aufnehmen.

Weiter sollen Kindermitwirkungen stattfinden. Ausserdem sind im Herbst dieses Jahres eine Onlineumfrage sowie 2023 Quartiergespräche geplant, in wichtigen Gebieten zusätzlich noch Dialoge mit Grundeigentümern. «Dabei kann nicht alles aufgenommen und realisiert werden. Aber Mitwirken heisst, dass wir Meinungen und Anliegen kennen, ernst nehmen und die Ergebnisse daran messen», so Frey.

«An Konzepten fehlt es nicht»

Die Planung beginnt nicht bei null. Es bestehen bereits zahlreiche Grundlagen wie das Entwicklungskonzept Luzern Süd, das sozialräumliche Konzept, das Entwicklungskonzept Luzerner- und Obernauerstrasse oder das Gesamtverkehrskonzept. Diese zeigen unter anderem auf, wo dichte Überbauungen, Verkehrsachsen oder Grünräume vorgesehen sind. «An Konzepten fehlt es nicht», sagt Frey. «Auf diesen können wir aufbauen, es sind aber auch Anpassungen möglich, wenn etwas überholt ist oder nicht mehr den Haltungen entspricht.»

Mit welcher Stossrichtung geht der Stadtrat in den Prozess? «Die Entwicklung der letzten Jahre ist die Basis, Kriens kann nicht zum Dorf zurückgebaut werden», sagt Frey.

«Mit dem Mattenhof ist ein zweites Zentrum entstanden. Eine wichtige Frage wird sein, was zwischen den beiden Zentren passiert und welche Verbindungen und Dynamiken dazwischen entstehen.»

Blick auf das Gebiet Mattenhof, wo ein neues Zentrum entstanden ist. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 6. Mai 2022)

Bypass-Portal bringt grosse Veränderungen

Zudem werde die Entwicklung rund um das Bypass-Portal im Kupferhammer ein grosses Thema sein. Ein weiteres Ziel ist die Förderung der fossilfreien Heizungen, der nachhaltigen Mobilität sowie der Biodiversität im Siedlungsraum. Anders als bei früheren Ortplanungen ist, dass Kriens aufgrund des Einzonungsmoratoriums in den kommenden Jahren keine Einzonungen vornehmen kann. «Das ist eine Chance, uns auf das bestehende Gebiet zu konzentrieren, wo es mit der Entwicklung nach Innen genügend Möglichkeiten gibt, wir dafür aber die qualitativen Kriterien schärfen wollen.»

Emmen hat im Rahmen der Ortsplanungsrevision auch noch gleich das Parkplatzreglement überarbeitet. In Kriens scheiterte ein neues Reglement 2017 in einer Volksabstimmung. Ist nun ein zweiter Anlauf denkbar? «Das ist möglich, doch wir gehen Schritt für Schritt. Wir wollen den Prozess nicht mit über-emotionalisierten Themen überladen», sagt Frey.