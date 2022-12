Kriens Neue Einsprache gegen Nidfeld-Hochhaus Auch gegen das überarbeitete Bauprojekt formiert sich Widerstand.

60 Meter hoch soll das Hochhaus im Krienser Nidfeld, direkt neben dem Arsenal-Kreisel, werden. Gegen dieses Projekt wird seit Jahren opponiert. Inzwischen hat die Bauherrin Losinger Marazzi AG die Pläne überarbeitet und ein neues Baugesuch eingereicht.

So sieht das Hochhaus (hinten) neu aus. Visualisierung: Christ Gantenbein

Doch auch gegen dieses haben mehrere Anwohnende Einsprache eingereicht. Zwar wurde das Projekt massiv abgespeckt – allerdings nicht in der Höhe, sondern in der Länge. Ursprünglich war ein Gebäude von 60 Metern Höhe und 70 Metern Länge vorgesehen, nun soll das Hochhaus deutlich schlanker werden. Das ändere nichts an der Tatsache, dass ein so hohes Gebäude an einem so exponierten Ort ungeeignet sei, schreiben die Einsprecherinnen und Einsprecher. Sie stören sich am Schattenwurf, zudem würden die Lärmgrenzwerte im Hochhaus wegen der Autobahn nur knapp eingehalten, heisst es weiter.

Volksabstimmung gefordert

In der Einsprache wird eine Überarbeitung nicht nur des Baugesuchs, sondern auch des Bebauungsplans gefordert. Letzterer wurde 2016 vom Einwohnerrat bewilligt – eine Änderung müsste ebenfalls das Parlament beschliessen. Geht es nach dem Willen der Einsprechenden, soll am Ende das Volk über den neuen Bebauungsplan abstimmen.

In der Kritik steht ausschliesslich das Hochhaus. Die erste Etappe der Nidfeld-Überbauung mit mehreren hundert Wohnungen steht kurz vor der Fertigstellung.