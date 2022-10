Kriens Neue Präsidentin für die Kesb Kriens-Schwarzenberg Der Krienser Stadtrat hat Noélie Venetz als Nachfolgerin von Sibylle Tobler eingesetzt.

Noélie Venetz. Bild: Stadt Kriens

Die Stadt Kriens hat das Präsidium der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Kriens-Schwarzenberg neu besetzt, wie sie mitteilt. Der Stadtrat hat Noélie Venetz mit dieser Aufgabe betraut. Sie ersetzt ab dem 1. Januar Sibylle Tobler, die die Geschäftsleitung des regionalen Sozialdienstes Obwalden übernimmt.

Venetz ist gebürtige Walliserin und war sieben Jahre im Rechtsdienst der Kesb in Ardon tätig, wobei ihr Arbeitsgebiet mehrere Gemeinden umfasst habe. Seit 2021 vertritt sie dort die Kesb als deren Präsidentin. Dabei arbeitet sie in verschiedenen kantonalen Gremien mit. Weiter ist sie Delegierte für das Wallis in der nationalen Arbeitsgruppe der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz. Venetz wohnt in Luzern. Sie wird für die Kesb Kriens-Schwarzenberg in einem 80-Prozent-Pensum tätig sein. (std)