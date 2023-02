Kriens Neuer Ökihof neben dem Pilatusmarkt ist definitiv vom Tisch Die Initiative für eine Entsorgungsstation beim Krienser Grütwäldli ist wegen der Waldrodung nicht umsetzbar, so der Stadtrat. Dennoch habe sie etwas gebracht.

Der Betrieb des Horwer Ökihofs führt regelmässig zu Verkehrsproblemen in der Nachbarschaft. Doch die Suche nach einem neuen Standort verläuft seit Jahren erfolglos. Nun ist klar: Auch das Grütwäldli neben dem Pilatusmarkt in Kriens ist keine Option. Die für das Vorhaben nötige Waldrodung würde vom Kanton nicht bewilligt. Das schreibt der Krienser Stadtrat im Bericht und Antrag zur FDP-Initiative für einen Ökihof am Standort Grütwäldli.

Das Grütwäldli in Kriens. Dahinter ist der Pilatusmarkt zu sehen. Bild: Roger Grütter (18. Februar 2020)

Das ist keine Überraschung. Bereits 2020 hatte der Stadtrat betont, dass die Chancen eines Rodungsgesuchs klein seien, weil grundsätzlich auch andere Standorte für einen Ökihof in Frage kämen. Dennoch nahm der Einwohnerrat die Initiative damals an und beauftragte den Stadtrat damit, das Grütwäldli-Areal umzuzonen, um damit den Weg für den Ökihof zu ebnen.

Einwohnerrat soll Entscheid zurücknehmen

Da der Kanton nun bestätigt habe, dass das Vorhaben nicht umsetzbar ist, beantragt der Stadtrat jetzt ein sogenanntes Rückkommen: Der Einwohnerrat soll seinen Entscheid von 2020 zurücknehmen. «Ist dieser Schritt vollzogen, kann das Initiativkomitee die Initiative zurückziehen», sagt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne). «Dieses Vorgehen ist ungewöhnlich, doch wenn wir dem Einwohnerrat wie ursprünglich geplant eine Umzonung vorgelegt hätten und er diese ablehnt, wäre es zur Volksabstimmung gekommen.» Eine Abstimmung über eine Vorlage, die nicht umsetzbar ist, mache keinen Sinn.

Das Initiativkomitee der FDP wird ihre Ökihof-Initiative denn auch zurückziehen, sagt Komiteemitglied Ernst Siegenthaler. «Der Stadtrat hätte eigentlich schon bei der ersten Behandlung im Einwohnerrat im Jahr 2020 beantragen sollen, diese für ungültig zu erklären.» Das Ganze sei unglücklich gelaufen, die Initiative aber nicht völlig umsonst gewesen. «Sie hat bewirkt, dass die Ökihof-Problematik wieder vertieft abgeklärt wird.»

2024 gibt's den neuen, provisorischen Ökihof

Das sagt auch Maurus Frey: «Wir sind weiter als 2020, das ist auch das Verdienst der Initiative.» Diese habe den Druck auf die Behörden erhöht, in Sachen Ökihof zu handeln. Inzwischen ist auf dem Areal Hinterschlund eine provisorische Entsorgungsanlage geplant, die ab 2024 jene in Horw entlasten soll. Weiter haben die Städte Kriens und Luzern sowie die Gemeinde Horw eine Absichtserklärung abgeschlossen mit dem Ziel, eine langfristige Lösung zu suchen. Wie diese aussieht, ist noch offen, denkbar sei eine bauliche Optimierung der Verkehrs- und Betriebsabläufe beim Horwer Ökihof.