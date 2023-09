Betreuung Reglement soll Sparmassnahmen bei Krienser Kinderhorten künftig verhindern Der Krienser Einwohnerrat befürwortet die Tagesstruktur-Initiative der SP. Über die Umsetzung muss er dann nochmals entscheiden.

Tagesstrukturen in Kriens sollen bezahlbar bleiben. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Der Krienser Stadtrat muss verbindliche Regeln zur Sicherung der schulergänzenden Kinderbetreuung schaffen. Der Einwohnerrat hat am Donnerstag mit 23 zu 6 Stimmen die Tagesstruktur-Initiative der SP angenommen. Dagegen war nur die SVP. Damit erhält der Stadtrat den Auftrag, ein Reglement zu erarbeiten. Dieses soll unter anderem festhalten, dass die Elternbeiträge bezahlbar sind, also maximal 30 Prozent der Betriebskosten ausmachen, und auch in den Schulferien ein Betreuungsangebot besteht.

Hintergrund der Initiative war, dass die Stadt 2022 aus Spargründen vorübergehend die Elternbeiträge um 50 Prozent erhöht und den Ferienhort gestrichen hatte. «Das war ein Schock für viele Familien», sagte Bettina Gomer (SP) im Einwohnerrat. Diese «überstürzten» Massnahmen wären mit Reglement nicht möglich gewesen.

Auch der Stadtrat sprach sich für die Initiative aus. «Die schulergänzende Tagesstruktur soll verlässlich und für die Familien bezahlbar sein», sagte Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht (SVP). Er kündigte an, das Reglement noch dieses Jahr dem Einwohnerrat zur ersten Lesung vorzulegen. Nachdem der Stadtrat im Mai die einjährige Behandlungsfrist der Initiative noch verpasst hatte, soll es nun also schnell gehen.