Kriens SC Kriens und HC Kriens-Luzern erhalten eine Spende Bei einem Benefizanlass sind 4400 Franken zusammengekommen. Das Geld kommt den Juniorenabteilungen zugute.

Ernst Zimmermann übergibt die Spende an Marcel Bachmann,

Vizepräsident Donatorenclub 91 SCK, und Andy Burkhardt, Präsident Donatorenclub HCK (von links). Bild: PD

Der SC Kriens und der HC Kriens-Luzern haben jeweils eine Spende von 2200 Franken für ihre Juniorenabteilungen erhalten. Zusammengekommen ist das Geld am Benefizanlass «Vrenis Chuttle Plausch», der kürzlich im Restaurant 1944 beim Stadion Kleinfeld stattgefunden hat. Veranstalter waren die Liberalen Senioren Kriens, die selbst noch einen «grossen Zustupf» geleistet hätten, wie sie in einer Mitteilung schreiben. So seien am Ende 4400 Franken zusammengekommen.

Anwesend waren 130 Personen, heisst es weiter in der Mitteilung. Letztes Jahr seien es noch 80 gewesen. «Der letztjährige Anlass hat sich demzufolge herumgesprochen», schreiben die Liberalen Senioren. (std)