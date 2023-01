Bildung Krienser Schulklassen sollen den Einwohnerrat besuchen Das Parlament will mehr Kontakt zur Jugend. Es hat einen Vorstoss der Grünen überwiesen, das Schulbesuche anregt.

Die Krienser Einwohnerratssitzungen finden jeweils im Pilatussaal des Stadthauses statt. Bild: Eveline Beerkircher (21. Februar 2019)

Heute besuchen praktisch keine Kinder und Jugendlichen die Sitzungen des Krienser Einwohnerrats. Das soll sich künftig ändern. Das Parlament hat am Donnerstag ein Postulat der Grünen überwiesen, das anregt, dass Schulklassen des 2. und 3. Zyklus (3. Primar bis 3. Sek) den Einwohnerrat besuchen sollen. Ziel ist, dass jedes Kind einmal in seiner obligatorischen Schulzeit in den Rat geht.

Ursprünglich wollte Postulantin Zita Bucher (Grüne), dass jede Klasse der 5. und 6. Primarstufe mindestens einmal pro Jahr den Einwohnerrat besucht. Das ging der Mehrheit des Parlaments sowie dem Stadtrat zu weit. Man wolle den Lehrpersonen nicht so starke Vorschriften machen, hiess es mehrfach während der Debatte. Es zeichnete sich eine Ablehnung ab. Daher schwächte Bucher ihren Vorstoss ab. In der Folge wurde er mit 22 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen klar angenommen.

Bucher meinte, es müssten nicht ganze Sitzungen mitverfolgt werden. Ein rund 30-minütiger Besuch zu einem passenden Thema, beispielsweise sichere Fusswege, mit Vor- und Nachbereitung im Unterricht mache aber Sinn. «Es geht darum, einen ersten Zugang zur Politik zu ermöglichen.» (std)