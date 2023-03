Kriens Sonnenbergbahn ist ab Samstag wieder täglich unterwegs Zuletzt gab es Wochenendbetrieb, nun ist am 25. März der reguläre Saisonstart geplant.

Die Sonnenbergbahn bei der Bergstation. Bild: Manuela Jans-Koch

Seit Anfang Monat verkehrt die Sonnenbergbahn an den Wochenenden, nun steht der reguläre Saisonstart an, wie die Stadt Kriens mitteilt. Ab Samstag, 25. März, wird die Bahn täglich in Betrieb sein; dies bis am 1. November. Vom 2 bis 30. November werde die Sonnenbergbahn wieder jeweils am Samstag und Sonntag fahren, bevor sie in die Winterpause geht.

Weiter werde das Bahn-Team um zwei neue Mitarbeitende ergänzt. Sie ersetzen zwei Personen, die aus Altersgründen die Bahn verlassen. Die Teamergänzung sei nötig, denn die Sonnenbergbahn erfreue sich ungebrochener Beliebtheit. «Die Fahrgastzahlen im vergangenen Jahr bewegten sich wieder in Rekordnähe und erreichten praktisch Werte aus der Vor-Corona-Zeit», schreibt die Stadt. (std)