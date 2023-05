Kriens Stadt Kriens hofft auf eine günstige Lösung für die Schäden im Schappe Kulturquadrat Aufsteigende Feuchtigkeit sorgt für Probleme beim 2018 eröffneten Kulturzentrum. Sorgt ein kleiner Kasten für Besserung?

Schon kurz nach der Fertigstellung des Schappe Kulturquadrats im Jahr 2018 tauchten an der Fassade erste Schäden auf. Der Verputz platzte ab oder die Wände verfärbten sich.

Schäden an der Fassade beim Schappe Kulturquadrat. Bild: std (Kriens, 11. 5. 2023)

«Das Problem ist die vom Untergrund durch Kapillarwirkung aufsteigende Feuchtigkeit», sagt Stadtrat Roger Erni (FDP), der für die städtischen Immobilien zuständig ist. «Das salzhaltige Wasser führt im Kontakt mit der Umgebungsluft zur einer Kristallisierung des Salzes an der Oberfläche, welche die Abplatzungen am Verputz oder der Farbbeschichtung herbeiführt.» Die Stabilität der Gebäude ist damit nicht in Gefahr, doch ohne Massnahmen drohen laufend weitere Abplatzungen. Man habe bereits einige Stellen übermalt oder neu verputzt, doch das sei nur Symptombekämpfung, nach wenigen Jahren treten die Schäden wieder auf.

Feuchtigkeit soll gestoppt werden

Nachdem das Problem erkannt worden ist, habe die Stadt zuerst mit den involvierten Planern und Unternehmern nach einer baulichen Lösung gesucht. Damit wäre das Grundübel des aufsteigenden Wassers nicht gelöst worden. Doch inzwischen hofft sie auf eine andere Lösung. Im Kesselhaus, in dem sich die Galerie befindet, wurde in einem Pilotversuch ein Gerät der Firma Murtronic installiert. Dieses soll mit einer speziellen Technologie die Kapillarwirkung des aufsteigenden Wassers stoppen. «Nach zirka 8 Monaten werden wir im Dezember 2023 oder Januar 2024 nachmessen, ob die Feuchtigkeit in den Wänden zurückgegangen ist», sagt Erni.

Dieses kleine Gerät soll die Feuchtigkeit stoppen. Bild: std (Kriens, 11. 5. 2023)

«Falls es klappt, wäre dies eine super Lösung», sagt Erni. Der Versuch im Kesselhaus koste die Stadt rund 20’000 Franken. Weitere Geräte würden im Erfolgsfall nächstes Jahr im Gebäude mit dem Schappesaal sowie jenem mit der Jugendanimation installiert. Dabei handelt es sich um die Altbauten, die um 1900 erstellt und zunächst als Werkstätten, später als Feuerwehrdepot und Werkhof genutzt worden sind. Nicht vom Problem betroffen ist der Neubau der Musikschule, weil dieser gegen aufsteigendes Wasser abgedichtet ist. Insgesamt rechnet Erni mit Kosten von schätzungsweise 90’000 Franken. «Das wäre viel günstiger als eine grössere Sanierung oder regelmässiges Nachbessern.»

Wie die Stadt vorgeht, falls das Feuchtigkeitsproblem im Kulturquadrat nicht behoben werden kann, steht noch nicht fest. Dies werde nach Abschluss des Pilotversuches Anfang 2024 definiert.

Das Kulturquadrat mit dem Schappesaal (rechts), dem Kesselhaus (Mitte) und dem Neubau der Musikschule. Nicht im Bild ist das Gebäude mit der Jugendanimation. Bild: std (Kriens, 11. 5. 2023)

Im Schloss Versailles hat es geklappt

Bei Murtronic handelt es sich um eine französische Firma, die seit rund 30 Jahren tätig ist. Ihre Geräte kommen vor allem in historischen Gebäuden zum Einsatz, unter den Referenzen ist auch das Château Versailles aufgeführt. Sie stoppen aufsteigende Feuchtigkeit mit einem patentierten magnetischen System, das ohne Stromzufuhr auskommt.

Remo Zanda mit einem Murtronic-Gerät. Bild: std

Ingenieur Remo Zanda, der Murtronic in der Schweiz vertritt, erklärt die Funktionsweise so: «Durch natürliche Spannungen in den Wänden entsteht Energie, die die Feuchtigkeit aus dem Untergrund nach oben zieht. Das ist ein ganz normaler physikalischer Vorgang.» Das Problem bestehe vor allem bei alten Gebäuden, Neubauten würden in der Regel durch Abdichtungssysteme isoliert. Das Murtronic-Gerät sorge dafür, dass die Spannungen ausgeglichen werden und das Wasser unten bleibt. Weitere Massnahmen seien nicht nötig, ausser natürlich, man wolle die beschädigten Wände optisch wieder auf Vordermann bringen.

«Wir lösen nicht alle Probleme», betont Zanda. «Hat die Feuchtigkeit andere Ursachen wie Wasserdruck, undichte Leitungen oder Kondensation, braucht es andere Massnahmen.» Sei sie auf Spannungen zurückzuführen, funktioniere es aber immer. Bevor ein Gerät installiert wird, wird jeweils der Wasseranteil der Wände gemessen. «Im Schappe Kulturquadrat lag dieser bei 9 bis 16 Prozent», sagt Zanda. Ideal wäre, wenn diese Werte auf unter 5 Prozent sinken. Die Firma gibt zehn Jahre Garantie auf ein Gerät, dieses könne aber problemlos bis zu 50 Jahre im Einsatz sein.