Kriens Strassenverengung beim Bell-Areal soll beseitigt werden Ein geplanter Neubau soll weiter weg von der Obernauerstrasse erstellt werden. So könnte Platz entstehen für eine allfällige Busspur.

Bei der Bell-Areal-Überbauung soll das am nächsten an der Obernauerstrasse geplante Gebäude zurückversetzt werden. Der Krienser Einwohnerrat hat am Donnerstag eine entsprechende dringliche Motion von GLP und FDP diskussionslos überwiesen. Der Bebauungsplan, der derzeit für die zweite Lesung vorbereitet wird, soll entsprechend angepasst werden.

Der bauliche Engpass beim Bell-Areal an der Obernauerstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 17. 3. 2022)

Der bauliche Engpass besteht bereits heute. An derselben Stelle ist ein Neubau vorgesehen. Mit dessen Zurückversetzung würde Platz entstehen, um in Zukunft, falls nötig, eine Busspur realisieren zu können, heisst es in der Motion. Derzeit ist zwar keine solche geplant, bis zu einem allfälligen Ausbau wären zusätzliche Bäume an der Stelle denkbar.

Auch der Stadtrat sprach sich für die Überweisung der Motion aus. Erste Abklärungen hätten ergeben, dass die Verschiebung des entsprechenden Baufeldes «ohne grosse negative Konsequenzen für den dahinterliegenden Stadtraum umgesetzt werden kann», wie er in der Stellungnahme zum Vorstoss schreibt. In der zweiten Lesung für den Bebauungsplan des Bell-Areals soll der Einwohnerrat dann abschliessend entscheiden, ob die Forderung der Motion umgesetzt wird oder nicht. (std)