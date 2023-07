Kriens Vier mutmassliche Schwarzarbeiter bei Kontrolle auf Grossbaustelle festgenommen Auf einer Grossbaustelle in Kriens ist eine Kontrolle in Bezug auf Schwarzarbeit durchgeführt worden. Mehrere Personen versuchten dabei, sich dieser zu entziehen.

In Kriens wurde am Mittwoch, kurz nach 10 Uhr, im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Industrie- und Gewerbeaufsicht (Kiga) von WAS wira Luzern auf der Grossbaustelle Eichhof West eine unangekündigte Kontrolle durchgeführt. Es bestand der Verdacht, dass dort Personen illegal arbeiten, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei.

Bei Beginn der Kontrolle hätten mehrere Arbeiter versucht, sich zu verstecken oder zu flüchten. Insgesamt seien 89 Personen kontrolliert worden, vier wurden wegen Verdachts auf Schwarzarbeit festgenommen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizeiangaben um vier Kosovaren im Alter von 22 bis 44 Jahren, welche für ein Subunternehmen tätig waren. Die entsprechenden Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Organisationen seien am Laufen. (zim)