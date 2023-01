Kriens Wer will den Hinterschlund zwischennutzen? Stadt Luzern sucht nach Ideen – nur das Asylzentrum ist vom Tisch Im Entwicklungsgebiet Luzern Süd soll ein Teil des Areals Hinterschlund zwischengenutzt werden. Die Stadt sucht nun nach Konzepten. Das einst auf dem Areal angedachte Asylzentrum wird indes nicht realisiert.

Auf dem Entwicklungsgebiet Luzern Süd, auf dem sich auch das Areal Hinterschlund befindet, sollen in den nächsten zwanzig Jahren Wohnungen und Arbeitsplätze für 10’000 bis 15’000 Personen geschaffen werden. Die Stadt Luzern als Eigentümerin sowie Kriens als Standortgemeinde haben sich auf eine gemeinsame Planung geeinigt.

Bis die angestrebte Nutzung realisiert werden kann, will die Stadt Luzern Teil des Areals Hinterschlund einer Zwischennutzung zuführen. Zur Verfügung stehen rund 6100 Quadratmeter.

Die Städte Luzern und Kriens suchen nach Plänen für das Areal Hinterschlund. Bild: Jakob Ineichen (25. August 2022)

Arbeitsplätze und Aufenthaltsqualität

Nun sucht die Stadt Luzern nach einem Konzept, das zielführende Impulse für die weitere Entwicklung und zukünftige Nutzung des Areals als Arbeitsgebiet generiere, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Konkret kann sich Dominic Church, Projektleiter Strategieentwicklung und Immobilien bei der Stadt Luzern, Unternehmen vorstellen, die neuartige Produkte oder Wirtschaftszweige verfolgen und den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bieten, etwas zu konsumieren oder an Ort hergestellte Produkte zu kaufen.

«Das wäre eine schöne Kombination, weil es Arbeitsplätze schaffen, aber auch zur Aufenthaltsqualität beitragen würde», sagt er. Weiter soll die Zwischennutzung dazu beitragen, die Position von Luzern Süd als ökologisch vernetzten Stadtteil mit wertvollen Frei- und Grünräumen zu stärken, heisst es in der Mitteilung.

Wagenburg müsste weichen

Möglich sei auch, dass sich mehrere Interessenten zusammentun, um gemeinsam den Vorstellungen der Stadt für die Zwischennutzung nachzukommen, so Church. Bedingung sei dabei aber stets, dass die Zwischennutzung in einem Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung des Areals als Arbeits- und Wohnstandort stehe. «Sie soll in diesem Sinne wegbereitend sein.»

Seit bald eineinhalb Jahren befindet sich auf dem Areal eine Wagenburg. Die Stadt Luzern hat eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch eingereicht, die an das Bezirksgericht weitergezogen worden und noch hängig ist. Auch die Wagenburg könne ein Konzept einreichen, so Church. «Sie werden gleich betrachtet wie alle anderen auch.» Klar ist aber: Ist die Wagenburg nicht Teil des ausgewählten Konzeptes, müsste sie der Zwischennutzung Platz machen.

Die Wagenburg beim Hinterschlund in Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 30. September 2021)

Kein Asylzentrum auf dem Hinterschlund

Vergangenen September bekundete ausserdem die kantonale Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen Interesse, auf dem Areal eine Flüchtlingsunterkunft zu realisieren. «Wir haben die Fläche dem Kanton angeboten, allerdings besteht doch kein Bedarf», so Church. Ohnehin hätte die Asylunterkunft die Zwischennutzung nicht tangiert, da es sich dabei um unterschiedliche Bereiche der Gesamtfläche handle.

Silvia Bolliger, Leiterin der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons, bestätigt auf Anfrage, dass der Kanton auf dem Hinterschlund nun doch kein Asylzentrum erstellen wird.

«Es hätte zu lange gedauert, um ein solches Zentrum aufzubauen, auch mit Blick auf das Baubewilligungsverfahren.»

Silvia Bolliger, Leiterin der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen. Bild: Jakob Ineichen

Angedacht gewesen sei eine Containersiedlung, die mittelfristig dort gestanden wäre, also ebenfalls als Zwischennutzung.

Die Zwischennutzung wird am 14. Januar im Kantonsblatt Luzern ausgeschrieben. Interessierte können sich bis 6. März für die Teilnahme an der Ausschreibung anmelden und ihr Konzept mit einem Angebot für den Mietzins bis 24. Mai einreichen.