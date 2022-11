Kriens Zwei Unfälle bei der Einfahrt in den Sonnenbergtunnel – es krachte beinahe zeitgleich Auf der Autobahn A2 in Kriens ereigneten sich am Mittwochmittag zwei Unfälle fast zur gleichen Zeit.

Auf der Autobahn A2 bei Kriens ereigneten sich am Mittwochmittag in Kriens bei der Einfahrt in den Sonnenbergtunnel zwei Unfälle. Das Spezielle: Die Unfälle passierten beinahe zeitgleich.

Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei krachte es ein erstes Mal kurz nach 11.45 Uhr in Fahrtrichtung Norden. Dabei waren zwei Lieferwagen, ein Auto sowie ein Lastwagen. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von gut 50'000 Franken – verletzt wurde niemand.

Beim ersten Unfall entstand ein Sachschaden von rund 50'000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Fast zeitgleich prallten auch zwei Autos bei einer Auffahrkollision leicht ineinander, weil es wegen des vorausgegangenen Verkehrsunfalles staute. Gemäss Mitteilung der Polizei verletze sich auch bei diesem Unfall niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 2000 Franken.

Wegen den Unfällen wurde die Autobahneinfahrt Luzern-Kriens in Richtung Norden für rund eine Stunde gesperrt. (pl)