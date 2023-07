Krienser Stadtverwaltung Krienser Präsidialdienste erhalten eine neue Abteilungsleiterin Jacqueline Stampfli ersetzt Jesús Turiño, der in den Kanton Zug gewechselt hat.

Die Stadt Kriens hat die Leitung der Abteilung Präsidialdienste neu besetzt, wie sie in einer Mitteilung schreibt: «Der Stadtrat hat Jacqueline Stampfli mit dieser Aufgabe betraut und mit ihr eine erfahrene Fachperson gewählt.» Sie folgt auf Jesús Turiño, der zur Zuger Gemeinde Risch gewechselt hat.

Jacqueline Stampfli. Bild: Stadt Kriens

Jacqueline Stampfli wird ihre Stelle in Kriens am 1. Oktober antreten. Als Abteilungsleiterin Präsidialdienste ist sie für das Sekretariat des Präsidialdepartements, die Fachstelle Stadtentwicklung sowie die Bereiche Tourismus und Wirtschaftsförderung verantwortlich, wie die Stadt ausführt. Stampfli werde zudem in der departementsübergreifenden Projektarbeit aktiv sein «und ihre umfassenden Erfahrungen in diesem Bereich für die Stadt Kriens einbringen».

Stampfli arbeitet derzeit bei der Gemeinde Ruswil. Dort ist sie Abteilungsleiterin Zentrale Dienste & Stabstelle Geschäftsführung und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Funktionen für den Kanton Uri sowie im Sekretariat der Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz. Sie hat einen Bachelor in Business Administration sowie das CAS Recht öffentliche Verwaltung an der Hochschule Luzern abgeschlossen. (std)