Kriminalgericht Luzern Geldwäscherei: Frau muss ein Jahr ins Gefängnis und für acht Jahre die Schweiz verlassen Das Kriminalgericht Luzern verurteilt eine Spanierin, bleibt dabei aber unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Die 57-jährige Spanierin wird gleich in acht Punkten vom Luzerner Kriminalgericht schuldig gesprochen. Dies wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Ausländer- und Immigrationsgesetz und das Geldwäschereigesetz.

Den Drogenkonsum habe sie hinter sich gelassen, sagte sie an der Verhandlung. Sie sei clean. So auch das in die Dominikanische Republik überwiesene Geld, dieses sei auch rein und nur aus ihrer Arbeit als Prostituierte erwirtschaftet worden. Das Kriminalgericht Luzern sieht das nicht so. Im Urteilsdispositiv wird die Frau auch wegen Geldwäscherei belangt. Die Strafe lautet: zwei Jahre und elf Monate, unter Anrechnung von 153 Tagen Untersuchungshaft. Davon soll sie zwölf Monate ins Gefängnis, für die restlichen 23 Monate wird der bedingte Vollzug gewährt. Die Frau wird zudem für acht Jahre des Landes verwiesen.

Mit den 35 Monaten liegt das Kriminalgericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, diese verlangte vier Jahre Freiheitsentzug. Bedingt wurde auch die Geldstrafe von 4500 Franken ausgesprochen. Die Frau hatte als weitere Straftat unrechtmässig die Kreditkarte eines Freiers genutzt und 7000 Franken bezogen, diese muss sie ihm zurückzahlen. Gegen das Urteil wurde Berufung von Seiten der Verteidigung angemeldet.