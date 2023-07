Kriminalgericht Luzern Misswirtschaft: Ein 34-Jähriger lässt 25 Firmen in Konkurs gehen Ein Schweizer Geschäftsmann soll für vier Jahre ins Gefängnis. Innert wenigen Jahren führte er Dutzende von Firmen in den Ruin. Die Summe der offenen Betreibungen beläuft sich auf über drei Millionen Franken.

In der Anklageschrift werden in einer Tabelle 25 Firmen gelistet. In jeder hatte der Beschuldigte eine tragende Funktion und liess sich im Handelsregister eintragen. Er sei eine zentrale und prägende Persönlichkeit sowie tatsächlich der Entscheidungsträger dieser Gesellschaften gewesen, steht dazu in der Anklage. Er wirkte mehrere Jahre ab 2016.

Eingang zum Luzerner Kriminalgericht am Alpenquai. Bild: sam

Ihm wird unter anderem mehrfache Misswirtschaft, mehrfache Unterlassung der Buchführung, ungetreue Geschäftsführung und Betrug vorgeworfen. Jeweils nach wenigen Monaten, nachdem er Einsitz genommen hatte, gingen die Firmen pleite. «Ein Firmenbestatter, der offene Betreibungen von drei Millionen Franken hinterlässt», beschreibt der Staatsanwalt den Schweizer.

Die maroden Firmen sollten abgestossen werden, sie waren allesamt in finanzieller Schieflage und hatten stapelweise offene Rechnungen. Und das war dem Beschuldigten bekannt. Er wusste, auf was er sich bei der Übernahme einliess und nahm es, so die Anklage, billigend in Kauf. Es wäre jedoch seine Pflicht gewesen, für die Firmen eine Zwischenbilanz zu erstellen und diese durch Revisoren prüfen zu lassen oder die Bilanz sofort zu deponieren. Er tat nichts dergleichen und verschleppte so den Konkurs. Der Beschuldigte gibt dies zu. Doch auf die Frage, warum er überhaupt solch marode Firmen übernommen habe, weiss er keine Antwort.

An der Verhandlung vom Freitag am Kriminalgericht verweist er auf bisherige Aussagen. Er bleibe bei diesen. Der Schweizer wurde bereits wegen Misswirtschaft, ungetreuer Geschäftsführung in zweiter Instanz vom Luzerner Kantonsgericht im März 2020 zu zwei Jahren Haft und drei Jahren Probezeit verurteilt. Er sass auch schon 29 Tage in Untersuchungshaft. Und sein aktueller Strafregisterauszug füllt neun Seiten. Trotz alledem blieb er seinem «Geschäftsmodell» treu und versenkte weiter Firmen – so auch in der Probezeit. Ein Umstand, der sich nicht strafmildernd auswirken kann, merkt der Staatsanwalt an und sagt:

«Man trifft sich immer zweimal. Es scheint, dass der Beschuldigte nichts gelernt hat.»

Sozialabgaben unterschlagen

Heute sei er aber geläutert, sagt er am Freitag vor dem Luzerner Kriminalgericht. Er habe nichts mehr mit Firmen zu tun, sei nur angestellt. Verhandelt werden vor Kriminalgericht Vorfälle von 2016 bis 2021. In dieser Zeit wird ihm unter anderem vorgeworfen, Temporärarbeitende zu einem tieferen als vereinbarten Stundenlohn arbeiten gelassen zu haben.

Auch seien weder Quellensteuer noch Sozialabgaben bezahlt worden. Zwar wurden diese Beträge vom Lohn abgezogen, jedoch nicht einbezahlt. Das Geld wurde für anderes verwendet. Ein weiteres Delikt ist der Verkauf seines geleasten Mercedes, dessen Raten noch offen waren. Die 60’000 Franken, die er dafür bekam, steckte er selber ein. Erst als die Leasingfirma den Wagen mangels Ratenzahlung zurückforderte, flog er auf. Der Käufer blieb ohne Wagen und auf 60’000 Franken Verlust sitzen. Das gibt der Beschuldigte zu. Wofür er das Geld braucht, konnte er jedoch nicht sagen.

Die 25 maroden Firmen, die er übernommen hatte, glaubte er retten zu können, wie er sagt. Wie, erklärte er jedoch auch an diesem Freitag nicht. Dazu der Staatsanwalt: «Er ist und bleibt ein Fantast, das sagte er schon vor sechs Jahren. Ihm fehlte das nötige Geld und daran hat sich nichts geändert. Es war immer schon mehr Schein als Sein.»

Vier Jahre Haft plus Tätigkeitsverbot

Für den Staatsanwalt ist klar, die Strafe vom März 2020 habe nicht gefruchtet, er mache im gleichen Stil weiter. Der Verteidiger versucht den Beschuldigten in ein besseres Licht zu rücken und das Strafmass zu mindern. Der Beschuldigte sei seit dem letzten Juni in einer Festanstellung und zahle monatlich 2000 Franken ans Betreibungsamt. Seit gut 15 Monaten gebe es keinen neuen Eintrag mehr. Der Verteidiger gibt ihm eine positive Legalprognose.

Der Staatsanwalt jedoch sieht im Beschuldigten einen unverbesserlichen Wiederholungstäter mit krimineller Energie. Die bedingte Strafe vom März 2020 müsse widerrufen werden. Dass er sich aktuell wohl verhalte, habe mit dem Umstand zu tun, dass er in Halbgefangenschaft sei. Er fordert eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und fünf Jahre Tätigkeitsverbot als Geschäftsführer, Verwaltungsrat oder einer anderen Funktion in der Geschäftsleitung.

Das Tätigkeitsverbot kann auch die Verteidigung akzeptieren. Es könnte sogar eine Sicherheit für den Beschuldigten sein und ihn vor weiteren Führungspositionen abhalten, merkt er an. Im Schlusswort sagt der Beschuldigte nochmals: «Ich werde nie mehr eine Firma übernehmen.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.