Kriminalgericht Luzern Zuerst die Grillparty, dann die Schändung: 52-Jähriger steht vor Gericht Sie war 18 und er mehr als 30 Jahre älter. Sie nahm Schlaftabletten wie immer – und erwachte mit nacktem Unterkörper. Der Angeklagte sagt: «Es kam nie zum Sex.»

Die Grillparty fand an einem Augustabend statt. Den Beschuldigten kannte die Frau bereits von einem vorherigen Treffen. Die Gäste verliessen den Garten, die junge Frau und der Mann blieben noch und benutzten später auch den Pool. Dort wurde der Mann mehrmals übergriffig, und die damals 18-Jährige musste den 50-Jährigen verbal zurechtweisen. Später waren sie in ihrer Einzimmerwohnung. Auch hier suchte er ihre Nähe, zog sie zu sich. Sie wehrte ab und sagte: «Ich will das nicht.» So die Aussagen der Frau.

Eingang Kriminalgericht Luzern. Bildarchiv: Sam

Sie nahm regelmässig Schlaftabletten, auch in jener Nacht – und der Beschuldigte sah, wie sie sie nahm. Sie wollte ins Bett und bat ihn, die Wohnung zu verlassen. Doch anstatt zu seinen Freunden aufs Sofa ging er zur Frau ins Bett. Sie erwachte und bat ihn zu gehen. Doch gemäss der Frau liess der Beschuldigte nicht locker, bis er schliesslich in sie eindrang. Am Morgen wachte sie auf und hatte keine Leggins mehr an. Durch den Konsum von Alkohol und Schlaftabletten sei sie wehrlos und wie weggetreten gewesen, habe nicht schreien können, schildert sie der Richterin die besagte Augustnacht.

Verteidiger fordert Freispruch

Die Frau wurde als Privatklägerin alleine befragt. Bei der Befragung weilte der Beschuldigte im Nebenraum und konnte per Videoübertragung die Befragung mitverfolgen. Was er auf die Aussagen erwidere, wollte die Richterin wissen. Der Beschuldigte schwieg. Einzig als er gefragt wurde, ob er alleine lebe, sagte er: «Frauen wollte ich nicht, ich wurde schon einige Male verarscht.» Richterin fragt nach: «Dann ist das hier auch eine Verarschung?» Beschuldigter: «Ja, weil nichts gewesen ist.»

Dem widersprechen Staatsanwalt und Verteidigerin der Frau. Sie machen auch auf Chats zwischen dem Beschuldigten und der Vermieterin aufmerksam. Dort schrieb der Beschuldigte: «Beide wollten es.» Zur angekündigten Anzeige schrieb er: «Wenn sie das Gefühl hat, werde ich wohl Post bekommen.» Sie fordern eine Strafe wegen Schändung von 18 Monaten bedingt und die Zahlung einer Genugtuung von 7000 Franken.

Sein Verteidiger forderte einen Freispruch. Die Aussagen der Frau seien unglaubwürdig, sie sei nicht wehrlos gewesen, hätte den Kopf abwenden und sich zur Seite drehen können. Sie habe zu spät eine Anzeige gemacht, keinen DNA-Test und keinen Arztbesuch. Aussage stehe gegen Aussage, deshalb sei ein Freispruch angesagt. Dem widersprach der Staatsanwalt: «Aussagen müssen gewürdigt werden, das wurden sie, und es muss ein Urteilsspruch folgen.» Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.