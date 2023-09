Kriminalgericht Luzerner Anwalt droht Berufsverbot – doch er sagt: «Ich habe nichts falsch gemacht» Ein Familienzwist mit Folgen: Für einen renommierten Anwalt geht es um seine Reputation und berufliche Zukunft.

Ein renommierter Luzerner Anwalt und sein ehemaliger Mandant werden wegen mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Erschleichung einer falschen Beurkundung vom Luzerner Kriminalgericht verurteilt. Beim Fall geht es um einen Familienzwist: Der Mandant wollte seinen Bruder als VR-Präsidenten der Familienfirma ablösen. Doch der Bruder war nicht einverstanden – worauf der Anwalt dem Handelsregister meldete, dass man sich nicht auf einen Präsidenten einigen konnte. In der Folge wurde der Bruder als Präsident aus dem Handelsregister gelöscht. Dagegen reichte der Bruder Klage ein. Der Fall landete vor Kriminalgericht.

Beide Angeklagten beteuern ihre Unschuld. Der beschuldigte Anwalt, der auch als Notar tätig ist, spricht von einem «haltlosen Vorwurf». Nun liegt das Urteil vor: Der Mandant erhält eine bedingte Geldstrafe von 13’500, der Anwalt eine von 50’400 Franken. Auch müssen sie Verfahrenskosten von je knapp 4000 Franken bezahlen. Für den Mandanten hat das Urteil keine beruflichen Folgen, für den Anwalt möglicherweise schon: Die Anwalts-Aufsichtsbehörde wie auch die Notariats-Aufsicht könnten Disziplinarmassnahmen aussprechen, wie Christian Renggli, Informationsbeauftragter der Luzerner Gerichte, sagt.

Disziplinierung kommt höchst selten vor

So könnte die Aufsichtsbehörde einem Notar die Beurkundungsbefugnis entziehen. Christian Renggli: «Faktisch käme dies einem Berufsverbot gleich.» Doch, so ergeben Rengglis Abklärungen, sei in den letzten zehn Jahren keinen Notaren oder anderen Urkundspersonen die Beurkundungsbefugnis entzogen worden. Eine mildere Strafe wären Disziplinierungsmassnahmen wie etwa eine Verwarnung oder ein befristetes Beurkundungsverbot.

Anders sind die Disziplinarmassnahmen bei der Anwaltskammer geregelt. Laut schweizerischem Anwaltsgesetz gehen diese vom Verweis bis hin zum Berufsverbot. Laut Renggli gab es hier in den letzten zehn Jahren lediglich einen Fall, in dem ein Berufsverbot ausgesprochen wurde. Was es in diesem Fall absetzt, ist noch ungewiss. Denn der beschuldigte Anwalt wie auch der Mandant haben Berufung angemeldet.