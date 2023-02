Kündigung Gemeindeschreiberin Irene Arnold verlässt die Gemeinde Horw im Sommer Nach 15 Jahren im Dienst der Gemeinde Horw hat Irene Arnold gekündigt. Sie wolle sich beruflich verändern.

Irene Arnold. Bild: PD

Auf Ende August 2023 wird Irene Arnold (50) die Gemeindeverwaltung Horw verlassen. Sie beendet damit ihre langjährige Tätigkeit in der Horwer Gemeindekanzlei, wie die Gemeinde Horw am Freitag mitteilte. Ab August 2008 war Irene Arnold stellvertretende Gemeindeschreiberin. Am 1. Dezember 2019 übernahm sie als Gemeindeschreiberin die Gesamtverantwortung über die Gemeindekanzlei. Irene Arnold verlässt die Gemeinde gemäss der Mitteilung auf ihren eigenen Wunsch hin. Sie beabsichtige, sich beruflich zu verändern.

Die Ernennung Arnolds zur Gemeindeschreiberin hatte vor zwei Jahren zu einem Vorstoss im Einwohnerrat geführt. Die L20 wollte mehr wissen zum Auswahlverfahren, weil Arnold die Lebenspartnerin von Gemeinderat Hans-Ruedi Jung (Mitte) ist. Die Exekutive betonte damals, dass die Ausstandsregel konsequent umsetzt worden sei. Alle Compliance-Regeln würden eingehalten. Widerrechtlich ist die Konstellation zwar nicht, trotzdem beurteilte Compliance-Expertin Monika Roth diese als heikel.

Rektor Daniel Bachmann geht in Pension

Ebenfalls die Gemeinde verlassen wird der Rektor der Gemeindeschulen, Daniel Bachmann (60). Er hat in dieser Funktion während zehn Jahren die Schulen der Gemeinde Horw seit dem 1. August 2013 geleitet. Er geht auf Ende Juli 2023 vorzeitig in Pension, wie es in der Mitteilung heisst. (hor)