Kultur Karin Auf der Maur wird Präsidentin des Luzerner Sinfonieorchesters Sie übernimmt das Amt von Pierre Peyer.

Beim Luzerner Sinfonieorchester (LSO) bricht eine neue Ära an. Der bisherige Präsident Pierre Peyer übergibt sein Amt an Karin Auf der Maur. Der Verein hat Auf der Maur am 25. Mai einstimmig gewählt, wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist. Peyer war seit 2002 Präsident des LSO. Seine grossen Verdienste sollen am Saison-Schlusskonzert vom 14. Juni gewürdigt werden.

Karin Auf der Maur und ihr Vorgänger Pierre Peyer. Bild: PD/Eveline Beerkircher

Der Generationenwechsel sei «von langer Hand vorbereitet» gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Auf der Maur lebt seit zwölf Jahren in Luzern und ist Inhaberin einer Agentur. Sie ist weiter Verwaltungsrätin bei Lumag, der Messe Luzern, der Hallenbad Luzern AG sowie Stiftungsrätin beim Gletschergarten und der Stiftung für selbstbestimmtes und begleitetes Leben (SSBL). (sma)