Kultur Stadt Kriens will ihren Beitrag für das Museum im Bellpark erhöhen 10’000 Franken zusätzlich soll das Museum pro Jahr erhalten. Dies wegen der Teuerung, zusätzlicher Aufgaben und als Würdigung der Leistung.

Das Museum im Bellpark. Bild: Dominik Wunderli (2. 9. 2020)

Ende Jahr läuft die Leistungsvereinbarung der Stadt Kriens mit dem Museum im Bellpark aus. Der Stadtrat beabsichtigt, diese zu erneuern und von 2024 bis 2027 den städtischen Beitrag von 340’000 auf 350’000 Franken pro Jahr zu erhöhen, wie er in einem Bericht und Antrag an den Einwohnerrat schreibt. Letzterer entscheidet am 22. Juni darüber. Die nun auslaufende Leistungsvereinbarung wurde 2019 einstimmig bewilligt.

350’000 pro Jahr entsprechen auch dem Antrag des Museums-Trägervereins, wie es im Bericht und Antrag heisst. Der Verein hatte sich bereits 2019 diese Summe gewünscht, zu diesem Zeitpunkt wollte der Stadtrat dem aus finanziellen Gründen aber nicht ganz nachkommen. Er entschied sich für eine Erhöhung von damals 330’000 auf 340’000 Franken. Nun sollen es also mit vier Jahren Verspätung doch noch 350’000 Franken werden.

Museum erwirtschaftet Verluste

Mit dem aktuellen Beitrag der Stadt vermöge das Museum «nicht einmal mehr die Personalkosten zu decken», führt der Stadtrat im Bericht und Antrag an das Parlament aus. In den letzten fünf Jahren resultierten Verluste von insgesamt rund 40’000 Franken. Mit der Erhöhung werde die Teuerung teilweise ausgeglichen. Ausserdem werde der Zusatzaufwand entschädigt, der für das Museum durch die Ausweitung der Bellpark-Museumsnacht ab 2024 sowie die Mitarbeit am Industrie- und Kulturweg der Stadt Kriens anfalle. So steige die Planungssicherheit.

Obwohl die finanzielle Lage der Stadt nach wie vor angespannt ist, ist der Stadtrat bereit, mehr Geld zu sprechen. «Der Stadtrat anerkennt die hervorragende Arbeit des Museums.» Der Trägerverein leiste jeweils über 700 Stunden ehrenamtliche Mitarbeit. Die Ausstellungen würden teilweise gar in nationalen Medien beachtet. Bedeutend sei das Museum zudem für die Auseinandersetzung der lokalen Bevölkerung mit der Krienser Geschichte. Es realisiere immer wieder entsprechende Projekte, zum Beispiel habe es die Holzmaskensammlung von Robert Ottiger übernommen und ermöglicht, dieses kulturelle Erbe in Kriens zu erhalten.

Die Masken aus der ehemaligen Privatsammlung von Robert Ottiger im Museum im Bellpark. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 26. 1. 2023)

Museum beschafft viel Geld selbst

Der Stadtrat betont weiter, dass das Museum je nach Jahr 40 bis 50 Prozent der Kosten mit Eigenmitteln decken könne, etwa dank Einnahmen aus den Eintritten, Beiträgen von Stiftungen oder Sponsoring. Das sei im Vergleich mit anderen Institutionen ein «grossartiger Leistungsausweis». Als Beispiel nennt der Stadtrat den St. Urbanhof in Sursee, der 2022 auf einen Eigenmittelanteil von 17 Prozent gekommen sei. Die Finanzierung sei aber in den letzten zwei Jahren deutlich schwieriger geworden, da den Stiftungen weniger Geld zur Verfügung stehe und die Zahl der Gesuche steige.

Der Trägerverein ist zufrieden mit dem Vorschlag des Stadtrats, wie Präsident Otto Durrer sagt. «Wir sind zuversichtlich, damit die nächsten Jahre über die Runden zu kommen.» Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei generell sehr gut: «Wir spüren sehr viel Rückhalt.» Nun hofft er auf eine möglichst breite Zustimmung im Einwohnerrat.