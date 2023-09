Stadt Luzern Für knapp 20 Millionen Franken: Exekutive will Kultur und Sport im grossen Stil fördern Der Luzerner Stadtrat legt erstmals ein Sportkonzept vor – und will mehr Geld für das Neubad, das Kleintheater und den Südpol in die Hand nehmen.

Der Luzerner Stadtrat will mehr Geld in die Hand nehmen, um mittelgrosse Kulturhäuser zu fördern: In der Subventionsperiode 2024 bis 2026 sollen der Verein Netzwerk Neubad, die Stiftung Kleintheater und der Verein Südpol Luzern höhere finanzielle Beiträge erhalten. Zudem unterbreitet die Exekutive die kultur- und sportpolitische Standortbestimmung der nächsten Jahre: die Kulturagenda 2030 und das Sportkonzept 2030. Für die Umsetzung der beiden Strategien beantragt der Stadtrat zwei Sonderkredite in der Höhe von total 12,82 Millionen Franken (9,57 Millionen für die Kulturagenda und 3,25 Millionen für das Sportkonzept).

Die Kulturagenda 2030 definiert zahlreiche Massnahmen, um Luzern als Kulturstadt weiterzubringen. Vorgesehen sind unter anderem Schritte zur Förderung der kulturellen Vielfalt, zur Ermöglichung der kulturellen Teilhabe verschiedener Bevölkerungsgruppen und zum Bereitstellen von Kulturräumen.

Neue Sport-Veranstaltung geplant

Analog dazu sieht das Sportkonzept 2030 Massnahmen zur Sport- und Bewegungsförderung vor. Das Sportkonzept löst das Sportleitbild von 2012 an. In diesem waren keine Finanzzahlen festgehalten. «Mit dem Sportkonzept heben wir den Sport auf das gleiche Niveau wie die Kultur», hielt Stadtpräsident Beat Züsli (SP) am Dienstag vor den Medien fest. Denn eine Kulturagenda mit konkreten Zahlen gibt es schon länger.

Als Ziel definiert das Sportkonzept unter anderem die Schaffung eines Events namens «Luzern bewegt!» für die Stadtluzerner Bevölkerung von Jung bis Alt. Der Event finde spätestens im Jahr 2025 erstmals statt, sagte Letizia Ineichen, Leiterin Kultur und Sport. Ein ähnliches Angebot gebe es bereits in Emmen, Ebikon und Horw. Organisieren soll «Luzern bewegt!» der Verein Sportstadt Luzern, der 2019 als Pilotprojekt ins Leben gerufen wurde und die Stadtluzerner Sportvereine repräsentiert. Die Stadt will den Verein Sportstadt Luzern als sportliches Äquivalent zur IG Kultur stärken – und seine Subventionen von 40'000 auf 70'000 Franken erhöhen.

Das Sportkonzept sieht zudem die Ermöglichung von niederschwelligen und kostenlosen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum vor. Darüber hinaus will die Stadt den Kinder-, Jugend- und den Mädchensport fördern.

Erneuerung von Südpol und Leichtathletikanlage

Zu den grösseren Massnahmen gehört mittelfristig die Ertüchtigung der Leichtathletikanlage auf der Luzerner Allmend. Die Kosten dafür lassen sich noch nicht beziffern, die Stadt will dafür einen eigenen Bericht und Antrag (B&A) verfassen. Die Anlage sei in einem «gebrauchten» Zustand, heisst es in der Mitteilung der Stadt. Mittlerweile werde sie weder den Anforderungen der Spitzen-Leichtathleten noch jenen der lokalen Vereine gerecht. Daher seien Unterhalts- und Sanierungsarbeiten fällig, hält der Stadtrat fest.

Frauen über 100 Meter-Hürden bei Spitzen Leichtathletik Luzern 2021 auf der Luzerner Allmend. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 29. 6. 2021)

Eine grössere Massnahme in der Kultur ist die betriebliche Anpassung des Südpols in den Bereichen Küche, Arbeitsplätzen, Club und Veranstaltungstechnik. Die Anpassung sei nötig, um das Haus weiterhin erfolgreich zu betreiben und «aktuelle Sicherheits- und Hygienestandards» einhalten zu können. Auch zu diesem Projekt soll später ein B&A folgen.

Mehr Geld für Kleintheater, Südpol und Neubad

Auch in Sachen Subventionen will der Stadtrat mehr in den Südpol investieren. Das Kulturzentrum soll jährlich 125'000 Franken mehr erhalten – der Unterstützungsbeitrag würde sich damit von bislang rund 1 Million Franken auf 1,13 Millionen Franken erhöhen. Der zusätzliche Zustupf sei nötig, um die Planungssicherheit und die Stabilität des Hauses zu verbessern. Hinzu kommt ein Einnahmeverzicht der Stadt Luzern von gut 220'000 Franken.

Aussenansicht des Südpols in Kriens. Archivbild: LZ

Für das Kleintheater will die Stadt Luzern die Subventionen um 60'000 Franken erhöhen – von 350'000 auf 410'000 Franken pro Jahr. Die Erhöhung soll der Professionalisierung des Theaters im Bereich faire Gagen dienen, aber auch der Erneuerung der Infrastruktur.

Aussenansicht des Kleintheater Luzern. Bild: Pius Amrein (8. 9. 2017)

Schliesslich soll auch das Neubad höhere Subventionen erhalten. Der Stadtrat schlägt hier eine schrittweise Erhöhung von 150'000 Franken auf 200'000 im Jahr 2024, 225'000 Franken im Jahr 2025 und 250'000 Franken im Jahr 2026. Zudem erklärt sich der Stadtrat einverstanden, den Gebrauchsleihvertrag mit den Netzwerk Neubad um sieben Jahre bis 2030 zu verlängern. Dass sich der Rückbau des Neubads verzögert und allenfalls sogar ein Teilerhalt des Gebäudes möglich sein könnte, hat die Exekutive bereits Ende August kommuniziert. Zu den Subventionen kommt zudem ein Einnahmeverzicht der Stadt von gut 122'000 jährlich.

Das Kulturzentrum Neubad in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (31. 8. 2023)

Für die Subventionsperiode 2024 bis 2026 beantragt der Stadtrat somit drei Sonderkredite von insgesamt gut 6,75 Millionen Franken – 4 Millionen für den Südpol, 1,2 Millionen für das Kleintheater und 1,5 Millionen für das Neubad. Tiefere Subventionsbeiträge etwa für das Comicfestival Fumetto oder die IG Kultur fallen unter die Ausgabenkompetenz des Stadtrates und belaufen sich unter dem Strich auf knapp 2,8 Millionen Franken für drei Jahre. Im Bereich Sport liegen die Subventionsvereinbarungen allesamt in der Ausgabenkompetenz des Stadtrat. Hier wird die Stadt für drei Jahre 1,05 Millionen Franken ausgeben. Eine Erhöhung ist – wie bereits erwähnt – lediglich für den Verein Sportstadt Luzern vorgesehen.

Die Subventionen für das Neubad, das Kleintheater und den Südpol sowie die Sonderkredite für die Kulturagenda 2030 und das Sportkonzept 2030 von insgesamt 19,57 Millionen Franken müssen vom Parlament abgesegnet werden.

