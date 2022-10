Menschenkette durch die Altstadt: Tierschützer gehen in Luzern und Zug auf die Strasse

In der Zentralschweiz haben am Samstag gleich zwei Kundgebungen gegen Tierquälerei stattgefunden. Damit wollten die Organisatoren ein Zeichen gegen überfüllte Tierställe und misshandelte Pferde setzen. Denn nur wenige Fälle von Tierquälerei kommen jemals an die Öffentlichkeit.