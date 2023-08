Kleine Emme Kraftwerk Emmenweid wird für 13,6 Millionen Franken modernisiert Verbesserter Hochwasserschutz, bessere Fischgängigkeit und Sanierungsarbeiten: Das Wasserkraftwerk Emmenweid wird saniert.

Beim Wasserkraftwerk Emmenweid in Luzern stehen diverse Arbeiten an: Das Kraftwerk wird für insgesamt 13,6 Millionen Franken saniert und modernisiert, weil es unter anderem die Anforderungen für den Hochwasserschutz nicht mehr erfüllt, wie die CKW AG mitteilt. So wird während der nächsten Monate «die gesamte Wehranlage mit zwei Wehrklappen und einer Fischwanderanlage mit Horizontalrechen neu erstellt», wie es in der Mitteilung heisst.

Das Wasserkraftwerk Emmenweid beim Littauerboden in Luzern. Bild: CKW

Die Wehranlage wird nach den Arbeiten deutlich breiter sein: «Sie erlaubt eine maximale Abflusskapazität bei starkem Hochwasser von bis zu 700’000 Litern Wasser pro Sekunde», so die CKW. 2018 hatte der Luzerner Regierungsrat die Konzession für das Kraftwerk vorzeitig für die nächsten 60 Jahre erneuert. Damals wurden unter anderem auch eine Verbesserung des Hochwasserschutzes und eine Erhöhung der Restwassermenge von 50 auf 1000 Liter pro Sekunde vorgegeben.

Mit der Modernisierung, die Teil des Projekts «Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme» ist, würden der «Industriestandort Littauerboden und die angrenzenden Quartiere nachhaltig» geschützt, so die CKW.

Weiter werden beim Kraftwerk der Ober- sowie der Unterwasserkanal saniert. Gemeint damit ist der Kanal vor und nach dem Kraftwerk. Und: Auch der Generator bei der Kraftwerkszentrale und die 2003 letztmals erneuerte Turbine werden revidiert.

Vereinfachte Fischwanderung

Die CKW selbst investiert für die Modernisierungsarbeiten rund 10,3 Millionen Franken. 3,3 Millionen Franken werden vom Bund beigesteuert – dies, nachdem die neue Fischtreppe gebaut worden ist. Mit dieser soll die sogenannte Fischgängigkeit verbessert werden. Das heisst, dass Fische nach dem Umbau das Kraftwerk besser passieren können.

Im neuen Gewässerschutzgesetz wird verlangt, dass die freie Fischwanderung in den Flüssen wiederhergestellt wird. So müssen Hindernisse saniert werden, die die Fischwanderung wesentlich beeinträchtigen. Die neue Fischtreppe beim Kraftwerk Emmenweid wird auch Fischen mit einer Grösse von 80 Zentimetern den Aufstieg flussaufwärts ermöglichen. Das Ende 2022 vom Kanton bewilligte Projekt entspreche der «Bestvariante für die Fischgängigkeit».

Die Bauarbeiten starten Anfang September. Von Januar 2024 bis Ende April 2025 ist das Kraftwerk ausser Betrieb. Nach der Wiederinbetriebnahme werde das Kraftwerk wieder rund 5,4 GWh Strom jährlich produzieren. Das entspricht einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 1200 Vier-personenhaushalten.